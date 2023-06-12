https://ria.ru/20230612/nagrady-1877614997.html
Вручение государственных наград в Кремле
Вручение государственных наград в Кремле - РИА Новости, 12.06.2023
Вручение государственных наград в Кремле
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:49
2023-06-12T11:49
2023-06-12T11:49
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Вручение государственных наград и золотых медалей "Герой труда"
LIVE: Вручение государственных наград и золотых медалей "Герой труда"
2023-06-12T11:49
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PT111M05S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Вручение государственных наград в Кремле
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.
2023-06-12T11:49
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PT111M05S
Президент России Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле.