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Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
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09:32 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/moskva-1877598249.html
Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России
Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем России, отметив, что современная Москва - мегаполис преобразований и активных... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:32
2023-06-12T09:32
день россии
москва
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем России, отметив, что современная Москва - мегаполис преобразований и активных граждан. "Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днём России — праздником, объединяющим всех граждан нашей великой страны. Современная Москва — мегаполис преобразований и активных граждан", - написал Собянин. Мэр столицы также добавил, что правительство реализует масштабные проекты общенационального значения в области транспорта, промышленности, инноваций и не только. Кроме того, Москва делится опытом созидания и развития и с другими регионами. "Труд и талант москвичей, их созидательная энергия являются важным вкладом в развитие страны", - подчеркнул Собянин. Он также пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе и жизни.
https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html
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день россии, москва, общество, сергей собянин
День России, Москва, Общество, Сергей Собянин
Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Собянин назвал современную Москву мегаполисом преобразований и активных граждан

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем России, отметив, что современная Москва - мегаполис преобразований и активных граждан.
"Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днём России — праздником, объединяющим всех граждан нашей великой страны. Современная Москва — мегаполис преобразований и активных граждан", - написал Собянин.
Мэр столицы также добавил, что правительство реализует масштабные проекты общенационального значения в области транспорта, промышленности, инноваций и не только. Кроме того, Москва делится опытом созидания и развития и с другими регионами.
"Труд и талант москвичей, их созидательная энергия являются важным вкладом в развитие страны", - подчеркнул Собянин.
Он также пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе и жизни.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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