https://ria.ru/20230612/moskva-1877598249.html

Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023

Собянин поздравил жителей Москвы с Днем России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем России, отметив, что современная Москва - мегаполис преобразований и активных... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T09:32

2023-06-12T09:32

2023-06-12T09:32

день россии

москва

общество

сергей собянин

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил в телеграм-канале жителей столицы с Днем России, отметив, что современная Москва - мегаполис преобразований и активных граждан. "Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с Днём России — праздником, объединяющим всех граждан нашей великой страны. Современная Москва — мегаполис преобразований и активных граждан", - написал Собянин. Мэр столицы также добавил, что правительство реализует масштабные проекты общенационального значения в области транспорта, промышленности, инноваций и не только. Кроме того, Москва делится опытом созидания и развития и с другими регионами. "Труд и талант москвичей, их созидательная энергия являются важным вкладом в развитие страны", - подчеркнул Собянин. Он также пожелал крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в работе и жизни.

https://ria.ru/20230612/den_rossii-1877146549.html

москва

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

день россии, москва, общество, сергей собянин