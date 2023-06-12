https://ria.ru/20230612/moldaviya-1877612494.html

У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб

У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб - РИА Новости, 12.06.2023

У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб

Представители непарламентской молдавской партии "Возрождение" организовали флешмоб у посольства России в Кишиневе по случаю Дня России, передает корреспондент... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:21

2023-06-12T11:21

2023-06-12T11:38

россия

кишинев

ссср

возрождение

день россии

в мире

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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Представители непарламентской молдавской партии "Возрождение" организовали флешмоб у посольства России в Кишиневе по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости. У стен посольства установили стенды, на которых в хронологическом порядке приводится информация о развитии молдавско-российских отношений. "Акция приурочена ко Дню России. Это национальный праздник, который Российская Федерация сегодня отмечает. Наша акция носит информативный характер. Мы хотим показать кишиневцам те моменты истории, которые объединяют молдавский и российский народ. На самом деле наша история очень богата, начиная от Дмитрия Кантемира, Штефана чел Маре и до сегодняшнего дня", - рассказала РИА Новости одна из лидеров партии "Возрождение" Ирина Лозован. По ее словам, молдаване хорошо помнят, что вместе с российским народом входили в одну единую большую страну, которая называлась СССР. "Мы вместе строили ее, развивали, мы вместе обучались и самое важное - мы вместе победили фашизм. Наши деды, прадеды воевали вместе бок о бок, плечом к плечу. Они не делили друг друга по национальности, партийной принадлежности. Тогда этого не было. И хотелось бы, чтобы и сегодня люди поняли, что в единстве наша сила", - подчеркнула она. Лозован пожелала России и ее народу процветания, благополучия, мира и добра.

https://ria.ru/20230612/moldaviya-1877603298.html

https://ria.ru/20230609/moldaviya-1877176796.html

россия

кишинев

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кишинев, ссср, возрождение, день россии, в мире