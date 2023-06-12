https://ria.ru/20230612/moldaviya-1877612494.html
У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб
У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб - РИА Новости, 12.06.2023
У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб
Представители непарламентской молдавской партии "Возрождение" организовали флешмоб у посольства России в Кишиневе по случаю Дня России, передает корреспондент... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:21
2023-06-12T11:21
2023-06-12T11:38
россия
кишинев
ссср
возрождение
день россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/83/1495408352_0:147:3146:1916_1920x0_80_0_0_cea64ea84f57ade6fcb2ce14346b609b.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Представители непарламентской молдавской партии "Возрождение" организовали флешмоб у посольства России в Кишиневе по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости. У стен посольства установили стенды, на которых в хронологическом порядке приводится информация о развитии молдавско-российских отношений. "Акция приурочена ко Дню России. Это национальный праздник, который Российская Федерация сегодня отмечает. Наша акция носит информативный характер. Мы хотим показать кишиневцам те моменты истории, которые объединяют молдавский и российский народ. На самом деле наша история очень богата, начиная от Дмитрия Кантемира, Штефана чел Маре и до сегодняшнего дня", - рассказала РИА Новости одна из лидеров партии "Возрождение" Ирина Лозован. По ее словам, молдаване хорошо помнят, что вместе с российским народом входили в одну единую большую страну, которая называлась СССР. "Мы вместе строили ее, развивали, мы вместе обучались и самое важное - мы вместе победили фашизм. Наши деды, прадеды воевали вместе бок о бок, плечом к плечу. Они не делили друг друга по национальности, партийной принадлежности. Тогда этого не было. И хотелось бы, чтобы и сегодня люди поняли, что в единстве наша сила", - подчеркнула она. Лозован пожелала России и ее народу процветания, благополучия, мира и добра.
https://ria.ru/20230612/moldaviya-1877603298.html
https://ria.ru/20230609/moldaviya-1877176796.html
россия
кишинев
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/83/1495408352_77:0:2873:2097_1920x0_80_0_0_212fa5edb700e8b37fda8bdc8e19d93e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кишинев, ссср, возрождение, день россии, в мире
Россия, Кишинев, СССР, Возрождение, День России, В мире
У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб
У посольства России в Молдавии провели флешмоб, посвященный отношениям Москвы и Кишинева
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Представители непарламентской молдавской партии "Возрождение" организовали флешмоб у посольства России в Кишиневе по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости.
У стен посольства установили стенды, на которых в хронологическом порядке приводится информация о развитии молдавско-российских отношений.
"Акция приурочена ко Дню России. Это национальный праздник, который Российская Федерация сегодня отмечает. Наша акция носит информативный характер. Мы хотим показать кишиневцам те моменты истории, которые объединяют молдавский и российский народ. На самом деле наша история очень богата, начиная от Дмитрия Кантемира, Штефана чел Маре и до сегодняшнего дня", - рассказала РИА Новости одна из лидеров партии "Возрождение
" Ирина Лозован.
По ее словам, молдаване хорошо помнят, что вместе с российским народом входили в одну единую большую страну, которая называлась СССР
.
Молдавия и Россия вернутся к партнерству, уверен Додон
"Мы вместе строили ее, развивали, мы вместе обучались и самое важное - мы вместе победили фашизм. Наши деды, прадеды воевали вместе бок о бок, плечом к плечу. Они не делили друг друга по национальности, партийной принадлежности. Тогда этого не было. И хотелось бы, чтобы и сегодня люди поняли, что в единстве наша сила", - подчеркнула она.
Лозован пожелала России и ее народу процветания, благополучия, мира и добра.
Россия не инициирует никакой эскалации с Молдавией, заявили в МИД