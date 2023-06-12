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У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб - РИА Новости, 12.06.2023
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11:21 12.06.2023 (обновлено: 11:38 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/moldaviya-1877612494.html
У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб
У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб - РИА Новости, 12.06.2023
У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб
Представители непарламентской молдавской партии "Возрождение" организовали флешмоб у посольства России в Кишиневе по случаю Дня России, передает корреспондент... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:21
2023-06-12T11:38
россия
кишинев
ссср
возрождение
день россии
в мире
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Представители непарламентской молдавской партии "Возрождение" организовали флешмоб у посольства России в Кишиневе по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости. У стен посольства установили стенды, на которых в хронологическом порядке приводится информация о развитии молдавско-российских отношений. "Акция приурочена ко Дню России. Это национальный праздник, который Российская Федерация сегодня отмечает. Наша акция носит информативный характер. Мы хотим показать кишиневцам те моменты истории, которые объединяют молдавский и российский народ. На самом деле наша история очень богата, начиная от Дмитрия Кантемира, Штефана чел Маре и до сегодняшнего дня", - рассказала РИА Новости одна из лидеров партии "Возрождение" Ирина Лозован. По ее словам, молдаване хорошо помнят, что вместе с российским народом входили в одну единую большую страну, которая называлась СССР. "Мы вместе строили ее, развивали, мы вместе обучались и самое важное - мы вместе победили фашизм. Наши деды, прадеды воевали вместе бок о бок, плечом к плечу. Они не делили друг друга по национальности, партийной принадлежности. Тогда этого не было. И хотелось бы, чтобы и сегодня люди поняли, что в единстве наша сила", - подчеркнула она. Лозован пожелала России и ее народу процветания, благополучия, мира и добра.
https://ria.ru/20230612/moldaviya-1877603298.html
https://ria.ru/20230609/moldaviya-1877176796.html
россия
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россия, кишинев, ссср, возрождение, день россии, в мире
Россия, Кишинев, СССР, Возрождение, День России, В мире
У посольства России в Кишиневе организовали флешмоб

У посольства России в Молдавии провели флешмоб, посвященный отношениям Москвы и Кишинева

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Представители непарламентской молдавской партии "Возрождение" организовали флешмоб у посольства России в Кишиневе по случаю Дня России, передает корреспондент РИА Новости.
У стен посольства установили стенды, на которых в хронологическом порядке приводится информация о развитии молдавско-российских отношений.
"Акция приурочена ко Дню России. Это национальный праздник, который Российская Федерация сегодня отмечает. Наша акция носит информативный характер. Мы хотим показать кишиневцам те моменты истории, которые объединяют молдавский и российский народ. На самом деле наша история очень богата, начиная от Дмитрия Кантемира, Штефана чел Маре и до сегодняшнего дня", - рассказала РИА Новости одна из лидеров партии "Возрождение" Ирина Лозован.
По ее словам, молдаване хорошо помнят, что вместе с российским народом входили в одну единую большую страну, которая называлась СССР.
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"Мы вместе строили ее, развивали, мы вместе обучались и самое важное - мы вместе победили фашизм. Наши деды, прадеды воевали вместе бок о бок, плечом к плечу. Они не делили друг друга по национальности, партийной принадлежности. Тогда этого не было. И хотелось бы, чтобы и сегодня люди поняли, что в единстве наша сила", - подчеркнула она.
Лозован пожелала России и ее народу процветания, благополучия, мира и добра.
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