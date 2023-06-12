https://ria.ru/20230612/modi-1877592682.html

Премьер Индии открыл министерскую встречу стран G20 по вопросам развития

Премьер Индии открыл министерскую встречу стран G20 по вопросам развития - РИА Новости, 12.06.2023

Премьер Индии открыл министерскую встречу стран G20 по вопросам развития

Страны "Большой двадцатки" должны увеличить инвестиции в цели устойчивого развития, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии министерской встречи... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:31

2023-06-12T08:31

2023-06-12T08:31

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Страны "Большой двадцатки" должны увеличить инвестиции в цели устойчивого развития, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии министерской встречи стран G20 по вопросам развития. Целями в области устойчивого развития называется план из 17 взаимосвязанных целей, разработанных Генассамблеей ООН в 2015 году в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех". "Я твердо верю, что наша коллективная ответственность заключается в том, чтобы не допустить отставания в достижении целей устойчивого развития. Мы должны позаботиться о том, чтобы никто не остался в стороне. Для этой группы крайне важно послать миру убедительный сигнал о том, что у нас есть план действий для достижения этой цели. Наши усилия должны быть всеобъемлющими, инклюзивными, справедливыми и устойчивыми. Мы должны увеличить инвестиции в достижение целей устойчивого развития и найти решения для устранения долговых рисков, с которыми сталкиваются многие страны. Многосторонние финансовые учреждения следует реформировать, чтобы расширить критерии отбора, обеспечив доступность финансирования для нуждающихся", - заявил Моди. Он призвал министров стран G20 изучить опыт Индии, которая превратила более 100 слаборазвитых районов страны в катализаторы роста, и подчеркнул необходимость цифровизации и демократизации технологий. "В Индии цифровизация привела к революционным переменам. Технологии используются как инструмент расширения прав и возможностей людей, обеспечения доступности данных и инклюзивности. Индия готова поделиться своим опытом со странами-партнерами", - добавил премьер. Он также призвал министров разработать "жизненные принципы" в сфере борьбы с изменением климата и принять план действий по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин. Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

https://ria.ru/20230504/indiya-1869693904.html

https://ria.ru/20230608/sanktsii-1876846908.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, нью-дели, бразилия, нарендра моди, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон