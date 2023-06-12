https://ria.ru/20230612/medvezhonok-1877694475.html

В Алтайском крае спасли раненого медвежонка

В Алтайском крае спасли раненого медвежонка - РИА Новости, 12.06.2023

В Алтайском крае спасли раненого медвежонка

Раненого медвежонка спасли в Алтайском крае, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T22:30

2023-06-12T22:30

2023-06-12T22:39

хорошие новости

алтайский край

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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БАРНАУЛ, 12 июн — РИА Новости. Раненого медвежонка спасли в Алтайском крае, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале.По ее словам, инспекторы по охотничьему надзору нашли зверька, который повредил лапу и не мог передвигаться самостоятельно."Его родителей поблизости не оказалось, раненому малышу грозила верная гибель. Единственной надеждой на выживание было изъятие его из природы", — подчеркнула Радионова.Она отметила, что Росприроднадзор оперативно подключился к спасению животного. Медвежонка передали на лечение в общественную организацию помощи диким животным "Ноев ковчег". Специалисты при осмотре установили, что травма у него несерьезная, однако без помощи людей он выжить не сможет, пока не подрастет. В итоге ведомство обратилось в Алтайский государственный заповедник, где третий год работает приют для медвежат-сирот, и зверька перевезли туда. "Теперь ему предстоит реабилитация. По достижении более взрослого возраста он сможет вернуться в природу", — говорится в сообщении.Радионова пообещала следить за ситуацией.

https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алтайский край, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)