https://ria.ru/20230612/medvezhonok-1877694475.html
В Алтайском крае спасли раненого медвежонка
В Алтайском крае спасли раненого медвежонка - РИА Новости, 12.06.2023
В Алтайском крае спасли раненого медвежонка
Раненого медвежонка спасли в Алтайском крае, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:30
2023-06-12T22:30
2023-06-12T22:39
хорошие новости
алтайский край
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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БАРНАУЛ, 12 июн — РИА Новости. Раненого медвежонка спасли в Алтайском крае, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале.По ее словам, инспекторы по охотничьему надзору нашли зверька, который повредил лапу и не мог передвигаться самостоятельно."Его родителей поблизости не оказалось, раненому малышу грозила верная гибель. Единственной надеждой на выживание было изъятие его из природы", — подчеркнула Радионова.Она отметила, что Росприроднадзор оперативно подключился к спасению животного. Медвежонка передали на лечение в общественную организацию помощи диким животным "Ноев ковчег". Специалисты при осмотре установили, что травма у него несерьезная, однако без помощи людей он выжить не сможет, пока не подрастет. В итоге ведомство обратилось в Алтайский государственный заповедник, где третий год работает приют для медвежат-сирот, и зверька перевезли туда. "Теперь ему предстоит реабилитация. По достижении более взрослого возраста он сможет вернуться в природу", — говорится в сообщении.Радионова пообещала следить за ситуацией.
https://ria.ru/20230522/medvezhonok-1873402450.html
алтайский край
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Алтайский край, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Алтайском крае спасли раненого медвежонка
На Алтае инспекторы по охотничьему надзору спасли раненого двухмесячного медвежонка