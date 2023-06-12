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В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро - РИА Новости, 12.06.2023
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15:28 12.06.2023 (обновлено: 15:40 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/lotereya-1877650725.html
В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро
В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро - РИА Новости, 12.06.2023
В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро
Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии, передает телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:28
2023-06-12T15:40
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бельгия
украина
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии, передает телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи. По имеющейся информации, джекпот сорвал молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет. Уточняется, что он приехал в Бельгию с Украины год назад.Сообщается также, что мужчина живет и работает в Брюсселе, билет купил за пять евро на заправочной станции.
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в мире, бельгия, украина
В мире, Бельгия, Украина
В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро

RTL: украинский беженец, приехавший в Бельгию год назад, выиграл в лотерею 500 тысяч евро

© Fotolia / Ralf GeitheЛотерея
Лотерея - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Fotolia / Ralf Geithe
Лотерея. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии, передает телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи.
По имеющейся информации, джекпот сорвал молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет. Уточняется, что он приехал в Бельгию с Украины год назад.
Сообщается также, что мужчина живет и работает в Брюсселе, билет купил за пять евро на заправочной станции.
Лотерея - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
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