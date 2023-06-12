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В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро
В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро - РИА Новости, 12.06.2023
В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро
Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии, передает телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T15:28
2023-06-12T15:28
2023-06-12T15:40
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии, передает телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи. По имеющейся информации, джекпот сорвал молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет. Уточняется, что он приехал в Бельгию с Украины год назад.Сообщается также, что мужчина живет и работает в Брюсселе, билет купил за пять евро на заправочной станции.
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в мире, бельгия, украина
В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро
RTL: украинский беженец, приехавший в Бельгию год назад, выиграл в лотерею 500 тысяч евро