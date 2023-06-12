https://ria.ru/20230612/lotereya-1877650725.html

В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро

В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро - РИА Новости, 12.06.2023

В Бельгии украинский беженец выиграл в лотерею 500 тысяч евро

Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии, передает телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:28

2023-06-12T15:28

2023-06-12T15:40

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БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии, передает телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи. По имеющейся информации, джекпот сорвал молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет. Уточняется, что он приехал в Бельгию с Украины год назад.Сообщается также, что мужчина живет и работает в Брюсселе, билет купил за пять евро на заправочной станции.

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в мире, бельгия, украина