https://ria.ru/20230612/laboratoriya-1877654783.html

В Херсонскую область доставят мобильную медицинскую лабораторию

В Херсонскую область доставят мобильную медицинскую лабораторию - РИА Новости, 12.06.2023

В Херсонскую область доставят мобильную медицинскую лабораторию

Эпидемиологи и инфекционисты прибыли в Херсонскую область для оказания помощи пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС и затопления территории, также будет... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T15:55

2023-06-12T15:55

2023-06-12T15:55

россия

херсонская область

киев

владимир леонтьев (новая каховка)

дмитрий песков

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Эпидемиологи и инфекционисты прибыли в Херсонскую область для оказания помощи пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС и затопления территории, также будет доставлена мобильная лаборатория для проведения медосмотров населения, сообщается в телеграм-канале Минздрава России. "При содействии Минздрава России и Федерального центра медицины катастроф в регион прибыли эпидемиологи и инфекционисты... Также в Херсонскую область будет доставлена микробиологическая мобильная лаборатория для проведения медицинских осмотров и обследования населения, в том числе в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении. Минздрав России совместно с региональным минздравом организовывает помощь в Херсонской области, подчеркнули в министерстве. В зоне подтопления задействованы 12 бригад скорой помощи, в режиме "повышенной готовности" находятся еще 29, уточняется в сообщении. В пунктах временного размещения оказывается медпомощь, по назначению врачей выдаются бесплатные медикаменты, отметили в Минздраве. Для усиления кадров для работы в медучреждениях региона, в том числе и в пунктах временного размещения, задействованы медики из других регионов России и выпускники Генического медколледжа, добавили в министерстве. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230612/obstrel-1877637267.html

https://ria.ru/20230612/lekarstva-1877654153.html

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херсонская область

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, херсонская область , киев, владимир леонтьев (новая каховка), дмитрий песков, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс, общество