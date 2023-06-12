https://ria.ru/20230612/kontsert-1877678191.html

На Красной площади проходит праздничный концерт "Россия — страна Первых"

На Красной площади проходит праздничный концерт "Россия — страна Первых" - РИА Новости, 12.06.2023

На Красной площади проходит праздничный концерт "Россия — страна Первых"

Праздничный концерт "Россия - страна Первых" проходит в Москве на Красной площади, в рамках мероприятия выступают 30 детских хоров, которые исполнят в конце... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:07

2023-06-12T19:07

2023-06-12T19:07

россия

день россии

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Праздничный концерт "Россия - страна Первых" проходит в Москве на Красной площади, в рамках мероприятия выступают 30 детских хоров, которые исполнят в конце Гимн России, на площади собралось несколько тысяч человек, передает корреспондент РИА Новости. "Мы сегодня с вами… вместе в сердце нашей Родины. День России. У нас с вами великолепное прошлое, за нами с вами весь фундамент русской культуры. У нас с вами настоящее великое будущее. А великое будущее - это мы. Друзья, с Днем России!" - сказал председатель правления Движения Первых Григорий Гуров на праздничном концерте "Россия - страна Первых". Он также поделился с журналистами, что возможность выступить на Красной площади для участников движения из хоровых коллективов, которые собрались со всей страны - самый главный подарок. На главной сцене представлено 30 хоров, которые в конце исполнят Гимн России. "Это уникальная возможность, которую дает движение. Мы благодарны коллегам, что они дали нам возможность после вчерашнего здесь выступления на Дне России, сегодня мы пригласили все детские коллективы", - уточнил председатель правления Движения Первых. По его словам, сегодня также на Красной площади движение собирает со всей страны литературу в рамках акции "Подари книгу". "Наша задача - за это лето до 1 сентября сформировать библиотечный фонд новых регионов. И это не просто передача книг, это возможность написать послание, написать на форзаце свои контакты для чего эта книга тебе понравилась, для чего ты хотел, чтобы эту книгу прочли твои сверстники", - сказал Гуров.

https://ria.ru/20230612/lnr-1877619088.html

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