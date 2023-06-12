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Праздничный концерт в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2023
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17:30 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/kontsert-1877657384.html
Праздничный концерт в честь Дня России
Праздничный концерт в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2023
Праздничный концерт в честь Дня России
На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт в честь Дня России. РИА Новости, 12.06.2023
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общество
день россии
москва
россия
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На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт в честь Дня России.
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LIVE: Праздничный концерт, посвященный Дню России
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общество, день россии, москва, россия, видео
Общество, День России, Москва, Россия
Праздничный концерт в честь Дня России
На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт в честь Дня России.
2023-06-12T17:30
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Праздничный концерт в честь Дня России

Читать ria.ru в
На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт в честь Дня России.
 
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