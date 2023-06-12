https://ria.ru/20230612/kontsert-1877657384.html

Праздничный концерт в честь Дня России

Праздничный концерт в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2023

Праздничный концерт в честь Дня России

На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт в честь Дня России. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:30

2023-06-12T17:30

2023-06-12T17:30

общество

день россии

москва

россия

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На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт в честь Дня России.

москва

россия

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2023

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

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