Рейтинг@Mail.ru
Президент Сербии опасается эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:50 12.06.2023 (обновлено: 23:51 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877698270.html
Президент Сербии опасается эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ
Президент Сербии опасается эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023
Президент Сербии опасается эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что опасается дальнейшей эскалации вооруженного конфликта из-за контрнаступления ВСУ на Украине. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T23:50
2023-06-12T23:51
вооруженные силы украины
александр вучич
сербия
украина
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1467:2048:2618_1920x0_80_0_0_023a9a3bb5401d9bbe0e314cef2d8514.jpg
БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что опасается дальнейшей эскалации вооруженного конфликта из-за контрнаступления ВСУ на Украине. "Опасаюсь эскалации конфликта. Украинцы только начали контрнаступление, и оно будет намного сильнее. Российский ответ, если им хватит сил, будет неслабым. Это доведет ситуацию до накала, как и уничтожение западного оружия", - заявил Вучич в эфире Happy TV. Он указал, что Украина является дружественным государством Сербии, потому что Киев не признает независимость самопровозглашенного Косово. При этом сербский лидер напомнил, что Белград уже год и четыре месяца не вводит санкции в отношении России и продолжает сохранять эту свою позицию. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230413/serbiya-1865103876.html
сербия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, александр вучич, сербия, украина, россия, в мире
Вооруженные силы Украины, Александр Вучич, Сербия, Украина, Россия, В мире
Президент Сербии опасается эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ

Глава Сербии Вучич заявил, что опасается эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что опасается дальнейшей эскалации вооруженного конфликта из-за контрнаступления ВСУ на Украине.
«
"Опасаюсь эскалации конфликта. Украинцы только начали контрнаступление, и оно будет намного сильнее. Российский ответ, если им хватит сил, будет неслабым. Это доведет ситуацию до накала, как и уничтожение западного оружия", - заявил Вучич в эфире Happy TV.
Он указал, что Украина является дружественным государством Сербии, потому что Киев не признает независимость самопровозглашенного Косово. При этом сербский лидер напомнил, что Белград уже год и четыре месяца не вводит санкции в отношении России и продолжает сохранять эту свою позицию.
Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Транспортировка норвежских танков Leopard 2, предназначенных для Украины - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину, заявил Вучич
13 апреля, 16:38
 
Вооруженные силы УкраиныАлександр ВучичСербияУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала