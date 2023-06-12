https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877698270.html

Президент Сербии опасается эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ

Президент Сербии опасается эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023

Президент Сербии опасается эскалации конфликта из-за контрнаступления ВСУ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что опасается дальнейшей эскалации вооруженного конфликта из-за контрнаступления ВСУ на Украине. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T23:50

2023-06-12T23:50

2023-06-12T23:51

вооруженные силы украины

александр вучич

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БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что опасается дальнейшей эскалации вооруженного конфликта из-за контрнаступления ВСУ на Украине. "Опасаюсь эскалации конфликта. Украинцы только начали контрнаступление, и оно будет намного сильнее. Российский ответ, если им хватит сил, будет неслабым. Это доведет ситуацию до накала, как и уничтожение западного оружия", - заявил Вучич в эфире Happy TV. Он указал, что Украина является дружественным государством Сербии, потому что Киев не признает независимость самопровозглашенного Косово. При этом сербский лидер напомнил, что Белград уже год и четыре месяца не вводит санкции в отношении России и продолжает сохранять эту свою позицию. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230413/serbiya-1865103876.html

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вооруженные силы украины, александр вучич, сербия, украина, россия, в мире