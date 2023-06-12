https://ria.ru/20230612/kolumbiya-1877665025.html

Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии

Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии - РИА Новости, 12.06.2023

Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии

Мать детей, найденных в колумбийских джунглях, была жива еще четыре дня после крушения самолета, передает радио Caracol. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:59

2023-06-12T16:59

2023-06-12T17:36

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колумбия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн — РИА Новости. Мать детей, найденных в колумбийских джунглях, была жива еще четыре дня после крушения самолета, передает радио Caracol. "Она заботилась о детях до конца жизни", — говорится в сообщении. В минувшую пятницу в джунглях нашли четверых детей из семьи коренных народов, младшему из которых всего год. Они были пассажирами разбившегося в мае самолета и провели в лесу 40 дней.Самолет Cessna 206, который выполнял рейс из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние, не оказалось ни в салоне, ни в окрестностях. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.

https://ria.ru/20230525/kolumbiya-1873983877.html

колумбия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, колумбия