Рейтинг@Mail.ru
Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 12.06.2023 (обновлено: 17:36 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/kolumbiya-1877665025.html
Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии
Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии - РИА Новости, 12.06.2023
Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии
Мать детей, найденных в колумбийских джунглях, была жива еще четыре дня после крушения самолета, передает радио Caracol. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:59
2023-06-12T17:36
в мире
колумбия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877345660_0:121:1024:697_1920x0_80_0_0_504d9af649f7a70ada51cd214f3bfcfa.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн — РИА Новости. Мать детей, найденных в колумбийских джунглях, была жива еще четыре дня после крушения самолета, передает радио Caracol. "Она заботилась о детях до конца жизни", — говорится в сообщении. В минувшую пятницу в джунглях нашли четверых детей из семьи коренных народов, младшему из которых всего год. Они были пассажирами разбившегося в мае самолета и провели в лесу 40 дней.Самолет Cessna 206, который выполнял рейс из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние, не оказалось ни в салоне, ни в окрестностях. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.
https://ria.ru/20230525/kolumbiya-1873983877.html
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877345660_0:1:1024:769_1920x0_80_0_0_452f14a5520aa96d09e0e74a9d4bffca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия
В мире, Колумбия
Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии

Мать детей, найденных в джунглях в Колумбии, была жива четыре дня после крушения самолета

© Фото : Twitter @petrogustavoПоиски пропавших в авиакатастрофе в Колумбии
Поиски пропавших в авиакатастрофе в Колумбии - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : Twitter @petrogustavo
Поиски пропавших в авиакатастрофе в Колумбии
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн — РИА Новости. Мать детей, найденных в колумбийских джунглях, была жива еще четыре дня после крушения самолета, передает радио Caracol.
"Она заботилась о детях до конца жизни", — говорится в сообщении.
В минувшую пятницу в джунглях нашли четверых детей из семьи коренных народов, младшему из которых всего год. Они были пассажирами разбившегося в мае самолета и провели в лесу 40 дней.
Самолет Cessna 206, который выполнял рейс из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние, не оказалось ни в салоне, ни в окрестностях. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В результате теракта в Колумбии погибли три человека
25 мая, 03:24
 
В миреКолумбия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала