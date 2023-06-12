https://ria.ru/20230612/kolumbiya-1877665025.html
Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии
Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии - РИА Новости, 12.06.2023
Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии
Мать детей, найденных в колумбийских джунглях, была жива еще четыре дня после крушения самолета, передает радио Caracol. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:59
2023-06-12T16:59
2023-06-12T17:36
в мире
колумбия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн — РИА Новости. Мать детей, найденных в колумбийских джунглях, была жива еще четыре дня после крушения самолета, передает радио Caracol. "Она заботилась о детях до конца жизни", — говорится в сообщении. В минувшую пятницу в джунглях нашли четверых детей из семьи коренных народов, младшему из которых всего год. Они были пассажирами разбившегося в мае самолета и провели в лесу 40 дней.Самолет Cessna 206, который выполнял рейс из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние, не оказалось ни в салоне, ни в окрестностях. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.
https://ria.ru/20230525/kolumbiya-1873983877.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, колумбия
Стали известны подробности авиакатастрофы с детьми, найденными в Колумбии
Мать детей, найденных в джунглях в Колумбии, была жива четыре дня после крушения самолета
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 июн — РИА Новости.
Мать детей, найденных в колумбийских джунглях, была жива еще четыре дня после крушения самолета, передает радио Caracol
.
"Она заботилась о детях до конца жизни", — говорится в сообщении.
В минувшую пятницу в джунглях нашли четверых детей из семьи коренных народов, младшему из которых всего год. Они были пассажирами разбившегося в мае самолета и провели в лесу 40 дней.
Самолет Cessna 206, который выполнял рейс из Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в департаменте Какета на юге страны, сообщил об отказе двигателя и подал аварийный сигнал 1 мая. Его обнаружили после более чем 370 часов поисков. На борту находилось тело пилота, однако шести пассажиров, четверо из которых — несовершеннолетние, не оказалось ни в салоне, ни в окрестностях. По данным Tiempo, обнаруженные позднее два тела принадлежат второму пилоту Герману Мендосе и пассажирке, матери четверых детей Магдалене Мукутуи.
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