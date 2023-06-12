https://ria.ru/20230612/kishinev-1877619948.html

Полиция блокировала автобусы с активистами, направлявшимися в Кишинев

Полиция блокировала автобусы с активистами, направлявшимися в Кишинев - РИА Новости, 12.06.2023

Полиция блокировала автобусы с активистами, направлявшимися в Кишинев

Полиция препятствовала сторонникам оппозиционной в Молдавии партии "Шор" приезжать в Кишинев на пикет у здания Конституционного суда, где проходит заседание по... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T12:24

2023-06-12T12:24

2023-06-12T12:31

в мире

кишинев

молдавия

илан шор

марина таубер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877618227_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a85b0e0a372df2200f2571efc9d17a24.jpg

КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Полиция препятствовала сторонникам оппозиционной в Молдавии партии "Шор" приезжать в Кишинев на пикет у здания Конституционного суда, где проходит заседание по возможному запрету политсилы, десятки микроавтобусов были заблокированы в разных городах страны, сообщает пресс-служба политформирования на сайте партии. В понедельник КС Молдавии продолжил рассмотрение обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допускают, ведется трансляция в режиме онлайн на сайте инстанции. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют здание Конституционного суда. Пикетчики скандируют антиправительственные лозунги и призывают судей вынести справедливый вердикт. "Сотни членов и сторонников Партии "Шор" со всей страны, которые сегодня утром направились в Кишинев для участия в протесте перед Конституционным судом, были заблокированы полицией. Как и в случае с предыдущими манифестациями, организованными формированием, полиция неправомерно останавливала микроавтобусы, не давая никаких объяснений и не заявляя о каких-либо правонарушениях", - отметили в сообщении, опубликованном на странице партии. Уточняется, что тем не менее люди не испугались – одни остались протестовать в городе Бельцы, другие воспользовались попутками, чтобы добраться до Кишинева. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Сам Илан Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230612/shor-1877602448.html

https://ria.ru/20230612/moldaviya-1877612494.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, илан шор, марина таубер