https://ria.ru/20230612/kishinev-1877600523.html

Сторонники Додона пикетируют суд в Кишиневе

Сторонники Додона пикетируют суд в Кишиневе - РИА Новости, 12.06.2023

Сторонники Додона пикетируют суд в Кишиневе

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) пикетируют здание районного суда Кишинева в поддержку экс-президента республики... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T09:49

2023-06-12T09:49

2023-06-12T11:17

в мире

кишинев

молдавия

игорь додон

майя санду

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) пикетируют здание районного суда Кишинева в поддержку экс-президента республики Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка 8 уголовных дел, 3 из них рассматриваются в судах. В понедельник запланированы два судебных слушания - по делу о якобы фальсификации медицинской справки и по досье о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008-2009 годах через госпредприятие Energocom Политик виновным себя не признает, а судебные заседания постоянно переносятся или откладываются. "Очевидно же, что правящая партия и президент Майя Санду таким образом оказывают давление на оппозиционных лидеров, чтобы сделать неэффективными протесты. Додон невиновен, он просто неугоден этой власти", - сказал РИА Новости один из манифестантов. Акция проходит мирно, пикетчики держат плакаты в поддержку экс-президента, а также скандируют антиправительственные лозунги. Полиция в действия митингующих не вмешивается. В октябре прошлого года началось слушание еще одного уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Политик находится под судебным надзором, ему запрещено покидать страну.

https://ria.ru/20230609/moldavia-1877318922.html

https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873640345.html

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Акция протеста у здания Конституционного суда в Молдавии Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проводят акцию у здания Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету. 2023-06-12T09:49 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кишинев, молдавия, игорь додон, майя санду, владимир плахотнюк