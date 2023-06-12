Рейтинг@Mail.ru
Сторонники Додона пикетируют суд в Кишиневе - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 12.06.2023 (обновлено: 11:17 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/kishinev-1877600523.html
Сторонники Додона пикетируют суд в Кишиневе
Сторонники Додона пикетируют суд в Кишиневе - РИА Новости, 12.06.2023
Сторонники Додона пикетируют суд в Кишиневе
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) пикетируют здание районного суда Кишинева в поддержку экс-президента республики... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:49
2023-06-12T11:17
в мире
кишинев
молдавия
игорь додон
майя санду
владимир плахотнюк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877605873_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd4b3f7e3ac66af68d5053e19851e1a7.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) пикетируют здание районного суда Кишинева в поддержку экс-президента республики Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости. В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка 8 уголовных дел, 3 из них рассматриваются в судах. В понедельник запланированы два судебных слушания - по делу о якобы фальсификации медицинской справки и по досье о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008-2009 годах через госпредприятие Energocom Политик виновным себя не признает, а судебные заседания постоянно переносятся или откладываются. "Очевидно же, что правящая партия и президент Майя Санду таким образом оказывают давление на оппозиционных лидеров, чтобы сделать неэффективными протесты. Додон невиновен, он просто неугоден этой власти", - сказал РИА Новости один из манифестантов. Акция проходит мирно, пикетчики держат плакаты в поддержку экс-президента, а также скандируют антиправительственные лозунги. Полиция в действия митингующих не вмешивается. В октябре прошлого года началось слушание еще одного уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Политик находится под судебным надзором, ему запрещено покидать страну.
https://ria.ru/20230609/moldavia-1877318922.html
https://ria.ru/20230523/moldaviya-1873640345.html
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция протеста у здания Конституционного суда в Молдавии
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" проводят акцию у здания Конституционного суда, где начинается заседание по ее возможному запрету.
2023-06-12T09:49
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877605873_230:0:1670:1080_1920x0_80_0_0_c0f2eb09120f22d3ba24b4c231bd0ea6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кишинев, молдавия, игорь додон, майя санду, владимир плахотнюк
В мире, Кишинев, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Владимир Плахотнюк
Сторонники Додона пикетируют суд в Кишиневе

Сторонники экс-президента Молдавии Додона пикетируют в его поддержку суд в Кишиневе

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) пикетируют здание районного суда Кишинева в поддержку экс-президента республики Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости.
В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка 8 уголовных дел, 3 из них рассматриваются в судах. В понедельник запланированы два судебных слушания - по делу о якобы фальсификации медицинской справки и по досье о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008-2009 годах через госпредприятие Energocom Политик виновным себя не признает, а судебные заседания постоянно переносятся или откладываются.
Вид города Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Приднестровский конфликт осложнит путь Молдавии в Евросоюз, заявил посол ЕС
9 июня, 20:06
"Очевидно же, что правящая партия и президент Майя Санду таким образом оказывают давление на оппозиционных лидеров, чтобы сделать неэффективными протесты. Додон невиновен, он просто неугоден этой власти", - сказал РИА Новости один из манифестантов.
Акция проходит мирно, пикетчики держат плакаты в поддержку экс-президента, а также скандируют антиправительственные лозунги. Полиция в действия митингующих не вмешивается.
В октябре прошлого года началось слушание еще одного уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Политик находится под судебным надзором, ему запрещено покидать страну.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Додон заявил, что судьбу Молдавии не должны решать европейские чиновники
23 мая, 15:20
 
В миреКишиневМолдавияИгорь ДодонМайя СандуВладимир Плахотнюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала