Сторонники Додона пикетируют суд в Кишиневе
Сторонники экс-президента Молдавии Додона пикетируют в его поддержку суд в Кишиневе
КИШИНЕВ, 12 июн – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии Партии социалистов (ПСРМ) пикетируют здание районного суда Кишинева в поддержку экс-президента республики Игоря Додона, передает корреспондент РИА Новости.
В отношении экс-президента год назад было возбуждено порядка 8 уголовных дел, 3 из них рассматриваются в судах. В понедельник запланированы два судебных слушания - по делу о якобы фальсификации медицинской справки и по досье о незаконных схемах при закупке электроэнергии в 2008-2009 годах через госпредприятие Energocom Политик виновным себя не признает, а судебные заседания постоянно переносятся или откладываются.
"Очевидно же, что правящая партия и президент Майя Санду таким образом оказывают давление на оппозиционных лидеров, чтобы сделать неэффективными протесты. Додон невиновен, он просто неугоден этой власти", - сказал РИА Новости один из манифестантов.
Акция проходит мирно, пикетчики держат плакаты в поддержку экс-президента, а также скандируют антиправительственные лозунги. Полиция в действия митингующих не вмешивается.
В октябре прошлого года началось слушание еще одного уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Политик находится под судебным надзором, ему запрещено покидать страну.