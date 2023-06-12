Аудитор Пентагона засомневался в точности описи переданных Киеву вооружений
Генинспектор Пентагона заявил о недостаточной полноте описи вооружений, переданных Украине
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Офис генинспектора Пентагона заявил о недостаточной полноте контрольной описи переданных Украине вооружений.
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"У министерства не было достаточных средств контроля, которые позволили бы с разумной уверенностью говорить, что опись средств обороны, переданных правительству Украины через воздушный хаб в Ясенке, была полной или точной", — говорится в отчете офиса генинспектора.
Как говорится в опубликованном отчете, к февралю 2023 года США предоставили Украине оборонных средств на сумму около 31,7 миллиарда долларов, они были доставлены через воздушный порт в польской Ясенке. Офис генинспектора заявляет, что у Пентагона не было необходимой отчетности по тысячам позиций, переданных в Ясенке, сотрудники министерства не смогли точно сравнить количество полученных единиц с количеством отгруженных в трех из пяти поставок, оцененных офисом генинспектора.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.