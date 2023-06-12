Рейтинг@Mail.ru
Индия представила план по достижению целей устойчивого развития ООН - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/indiya-1877599568.html
Индия представила план по достижению целей устойчивого развития ООН
Индия представила план по достижению целей устойчивого развития ООН - РИА Новости, 12.06.2023
Индия представила план по достижению целей устойчивого развития ООН
Индия разработала план по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии министерской... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T09:41
2023-06-12T09:41
в мире
индия
нью-дели
бразилия
субраманиам джайшанкар
большая двадцатка
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40309/59/403095934_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_df85aab7543815aa28d2226de6acaa3f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Индия разработала план по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии министерской встречи стран G20 по вопросам развития. Целями в области устойчивого развития называется план из 17 взаимосвязанных целей, разработанных Генассамблеей ООН в 2015 году в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех". "Индия выдвинула амбициозный семилетний план действий по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития, который представляет собой скоординированную комплексную и инклюзивную дорожную карту действий G20. План действий не только стимулирует твердую приверженность целям устойчивого развития, твердую глубокую приверженность повестке дня в области развития, но и выдвигает преобразующие действия по трем основным направлениям", - сказал глава МИД Индии. Первым направлением он назвал "решительные действия по стимулированию использования данных в целях развития и цифровой общественной инфраструктуры, которые необходимы во всем мире для запуска инноваций на низовом уровне", вторым – "инвестирование в развитие под руководством женщин", которое "не только помогает ускорить прогресс по всем целям устойчивого развития, но и обеспечивает результаты на местах для всех слоев общества", и третьим – "обеспечение справедливых переходных процессов во всем мире", которые "помогут обеспечить выживание планеты в будущем, удовлетворяя при этом чаяния ее различных народов". "Эти преобразующие действия станут фактором, способствующим ускорению прогресса в достижении всех целей устойчивого развития, и будут способствовать созданию более эффективной и прочной многосторонней системы. Мы, как G20, должны быть смелыми в своих амбициях. Нам нужно объединиться, чтобы справиться с кризисом как единое целое. Таким образом, тема президентской кампании Индии "Одна земля, одна семья, одно будущее" является настоятельным призывом к действию", - добавил глава МИД Индии. Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
https://ria.ru/20230612/modi-1877592682.html
https://ria.ru/20220915/kitay-1817009741.html
индия
нью-дели
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40309/59/403095934_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_53deb3b3fc10aaf7cd4fc540ff511e59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, нью-дели, бразилия, субраманиам джайшанкар, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Индия, Нью-Дели, Бразилия, Субраманиам Джайшанкар, Большая двадцатка, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Индия представила план по достижению целей устойчивого развития ООН

Индия представила семилетний план по ускорению достижения целей устойчивого развития ООН

© РИА Новости / Виталий Савельев | Перейти в медиабанкИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Виталий Савельев
Перейти в медиабанк
Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Индия разработала план по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии министерской встречи стран G20 по вопросам развития.
Целями в области устойчивого развития называется план из 17 взаимосвязанных целей, разработанных Генассамблеей ООН в 2015 году в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех".
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Премьер Индии открыл министерскую встречу стран G20 по вопросам развития
Вчера, 08:31
"Индия выдвинула амбициозный семилетний план действий по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития, который представляет собой скоординированную комплексную и инклюзивную дорожную карту действий G20. План действий не только стимулирует твердую приверженность целям устойчивого развития, твердую глубокую приверженность повестке дня в области развития, но и выдвигает преобразующие действия по трем основным направлениям", - сказал глава МИД Индии.
Первым направлением он назвал "решительные действия по стимулированию использования данных в целях развития и цифровой общественной инфраструктуры, которые необходимы во всем мире для запуска инноваций на низовом уровне", вторым – "инвестирование в развитие под руководством женщин", которое "не только помогает ускорить прогресс по всем целям устойчивого развития, но и обеспечивает результаты на местах для всех слоев общества", и третьим – "обеспечение справедливых переходных процессов во всем мире", которые "помогут обеспечить выживание планеты в будущем, удовлетворяя при этом чаяния ее различных народов".
«
"Эти преобразующие действия станут фактором, способствующим ускорению прогресса в достижении всех целей устойчивого развития, и будут способствовать созданию более эффективной и прочной многосторонней системы. Мы, как G20, должны быть смелыми в своих амбициях. Нам нужно объединиться, чтобы справиться с кризисом как единое целое. Таким образом, тема президентской кампании Индии "Одна земля, одна семья, одно будущее" является настоятельным призывом к действию", - добавил глава МИД Индии.
Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вести мир к устойчивому развитию
15 сентября 2022, 15:11
 
В миреИндияНью-ДелиБразилияСубраманиам ДжайшанкарБольшая двадцаткаГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала