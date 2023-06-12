https://ria.ru/20230612/indiya-1877599568.html

Индия представила план по достижению целей устойчивого развития ООН

Индия представила план по достижению целей устойчивого развития ООН - РИА Новости, 12.06.2023

Индия представила план по достижению целей устойчивого развития ООН

Индия разработала план по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии министерской... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T09:41

2023-06-12T09:41

2023-06-12T09:41

в мире

индия

нью-дели

бразилия

субраманиам джайшанкар

большая двадцатка

генеральная ассамблея оон

оон

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Индия разработала план по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии министерской встречи стран G20 по вопросам развития. Целями в области устойчивого развития называется план из 17 взаимосвязанных целей, разработанных Генассамблеей ООН в 2015 году в качестве "плана достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех". "Индия выдвинула амбициозный семилетний план действий по ускорению прогресса в достижении целей устойчивого развития, который представляет собой скоординированную комплексную и инклюзивную дорожную карту действий G20. План действий не только стимулирует твердую приверженность целям устойчивого развития, твердую глубокую приверженность повестке дня в области развития, но и выдвигает преобразующие действия по трем основным направлениям", - сказал глава МИД Индии. Первым направлением он назвал "решительные действия по стимулированию использования данных в целях развития и цифровой общественной инфраструктуры, которые необходимы во всем мире для запуска инноваций на низовом уровне", вторым – "инвестирование в развитие под руководством женщин", которое "не только помогает ускорить прогресс по всем целям устойчивого развития, но и обеспечивает результаты на местах для всех слоев общества", и третьим – "обеспечение справедливых переходных процессов во всем мире", которые "помогут обеспечить выживание планеты в будущем, удовлетворяя при этом чаяния ее различных народов". "Эти преобразующие действия станут фактором, способствующим ускорению прогресса в достижении всех целей устойчивого развития, и будут способствовать созданию более эффективной и прочной многосторонней системы. Мы, как G20, должны быть смелыми в своих амбициях. Нам нужно объединиться, чтобы справиться с кризисом как единое целое. Таким образом, тема президентской кампании Индии "Одна земля, одна семья, одно будущее" является настоятельным призывом к действию", - добавил глава МИД Индии. Председательство в "Большой двадцатке" Индия приняла 1 декабря прошлого года. В период председательства Нью-Дели проведет более 200 встреч в рамках группы, но встреча глав МИД является одним из самых важных событий в преддверии заключительного саммита лидеров G20, который пройдет в столице Индии 9-10 сентября, после чего председательство будет передано Бразилии.

https://ria.ru/20230612/modi-1877592682.html

https://ria.ru/20220915/kitay-1817009741.html

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бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, нью-дели, бразилия, субраманиам джайшанкар, большая двадцатка, генеральная ассамблея оон, оон