https://ria.ru/20230612/indiya-1877591140.html

Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии

Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 12.06.2023

Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии

Индия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства, заявил глава МИД Индии Субраманьям РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T07:57

2023-06-12T07:57

2023-06-12T07:57

субраманиам джайшанкар

сергей лавров

дели

индия

россия

в мире

день россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Индия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в поздравлении по случаю Дня России в Twitter. "Горячие поздравления министру иностранных дел Сергею Лаврову, правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого и привилегированного стратегического партнерства", - написал глава МИД Индии. День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год, в июне 1992 года, этот день был назван праздничным.

https://ria.ru/20230608/eksport-1876948199.html

дели

индия

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

субраманиам джайшанкар, сергей лавров, дели, индия, россия, в мире, день россии