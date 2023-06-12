https://ria.ru/20230612/indiya-1877591140.html
Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии
Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 12.06.2023
Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии
Индия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства, заявил глава МИД Индии Субраманьям РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T07:57
2023-06-12T07:57
2023-06-12T07:57
субраманиам джайшанкар
сергей лавров
дели
индия
россия
в мире
день россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Индия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в поздравлении по случаю Дня России в Twitter. "Горячие поздравления министру иностранных дел Сергею Лаврову, правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого и привилегированного стратегического партнерства", - написал глава МИД Индии. День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год, в июне 1992 года, этот день был назван праздничным.
https://ria.ru/20230608/eksport-1876948199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
субраманиам джайшанкар, сергей лавров, дели, индия, россия, в мире, день россии
Субраманиам Джайшанкар, Сергей Лавров, Дели, Индия, Россия, В мире, День России
Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии
Глава МИД Индии Джайшанкар: Дели рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой