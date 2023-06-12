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Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 12.06.2023
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07:57 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/indiya-1877591140.html
Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии
Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии - РИА Новости, 12.06.2023
Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии
Индия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства, заявил глава МИД Индии Субраманьям РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T07:57
2023-06-12T07:57
субраманиам джайшанкар
сергей лавров
дели
индия
россия
в мире
день россии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Индия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в поздравлении по случаю Дня России в Twitter. "Горячие поздравления министру иностранных дел Сергею Лаврову, правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого и привилегированного стратегического партнерства", - написал глава МИД Индии. День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год, в июне 1992 года, этот день был назван праздничным.
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субраманиам джайшанкар, сергей лавров, дели, индия, россия, в мире, день россии
Субраманиам Джайшанкар, Сергей Лавров, Дели, Индия, Россия, В мире, День России
Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии

Глава МИД Индии Джайшанкар: Дели рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкИндия
Индия - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июн – РИА Новости. Индия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в рамках особого и привилегированного стратегического партнерства, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в поздравлении по случаю Дня России в Twitter.
"Горячие поздравления министру иностранных дел Сергею Лаврову, правительству и народу Российской Федерации с национальным праздником. Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество в рамках нашего особого и привилегированного стратегического партнерства", - написал глава МИД Индии.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год, в июне 1992 года, этот день был назван праздничным.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
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8 июня, 14:04
 
Субраманиам ДжайшанкарСергей ЛавровДелиИндияРоссияВ миреДень России
 
 
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