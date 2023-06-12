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На МКАД загорелся грузовик - РИА Новости, 12.06.2023
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16:22 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/gruzovik-1877658961.html
На МКАД загорелся грузовик
На МКАД загорелся грузовик - РИА Новости, 12.06.2023
На МКАД загорелся грузовик
Грузовик загорелся на внутренней стороне 27-го километра МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей), сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:22
2023-06-12T16:22
происшествия
мкад
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Грузовик загорелся на внутренней стороне 27-го километра МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей), сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На внутренней стороне 27-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.
https://ria.ru/20230612/dtp-1877651921.html
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происшествия, мкад
Происшествия, МКАД
На МКАД загорелся грузовик

На внутренней стороне 27-го километра МКАД на юге Москвы загорелся грузовик

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Грузовик загорелся на внутренней стороне 27-го километра МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей), сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
"На внутренней стороне 27-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.
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