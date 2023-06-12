https://ria.ru/20230612/gruzovik-1877658961.html

На МКАД загорелся грузовик

На МКАД загорелся грузовик - РИА Новости, 12.06.2023

На МКАД загорелся грузовик

Грузовик загорелся на внутренней стороне 27-го километра МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей), сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:22

2023-06-12T16:22

2023-06-12T16:22

происшествия

мкад

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Грузовик загорелся на внутренней стороне 27-го километра МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей), сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы. "На внутренней стороне 27-го км МКАД (перед развязкой с Липецкой улицей) произошло возгорание грузового автомобиля. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение осуществляется по трем полосам из пяти.

https://ria.ru/20230612/dtp-1877651921.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мкад