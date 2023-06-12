https://ria.ru/20230612/gagauziya-1877637893.html

Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником

Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2023

Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником

Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России, заявил лидер общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" Виктор... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:28

2023-06-12T14:28

2023-06-12T14:28

гагаузия

россия

молдавия

в мире

день россии

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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России, заявил лидер общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров в поздравлении жителей Российской Федерации с национальным праздником в телеграм-канале. "Нас, жителей России и жителей Гагаузии, объединяет многовековая дружба и важные вехи истории. Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России", - написал Петров. Петров подчеркнул, что государственный праздник РФ отмечают с удовольствием не только в родной стране, но и за ее пределами, в том числе и в Молдавии. "Желаю всем нам мира, тепла, добра, радости и света… Пусть будет много совместных достижений в области экономики, науки и культуры. Пускай самыми ценными качествами остаются милосердие и человечность", - отметил он.

https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877633676.html

https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871716845.html

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молдавия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

гагаузия, россия, молдавия, в мире, день россии