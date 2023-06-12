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Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2023
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14:28 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/gagauziya-1877637893.html
Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником
Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2023
Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником
Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России, заявил лидер общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" Виктор... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:28
2023-06-12T14:28
гагаузия
россия
молдавия
в мире
день россии
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КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России, заявил лидер общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров в поздравлении жителей Российской Федерации с национальным праздником в телеграм-канале. "Нас, жителей России и жителей Гагаузии, объединяет многовековая дружба и важные вехи истории. Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России", - написал Петров. Петров подчеркнул, что государственный праздник РФ отмечают с удовольствием не только в родной стране, но и за ее пределами, в том числе и в Молдавии. "Желаю всем нам мира, тепла, добра, радости и света… Пусть будет много совместных достижений в области экономики, науки и культуры. Пускай самыми ценными качествами остаются милосердие и человечность", - отметил он.
https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877633676.html
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гагаузия, россия, молдавия, в мире, день россии
Гагаузия, Россия, Молдавия, В мире, День России
Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником

Лидер "Народного союза Гагаузии": в автономии ценят доброе отношение со стороны России

© Фото : пресс-служба Виктора ПетроваПредседатель общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров
Председатель общественно-политического движения Народный союз Гагаузии Виктор Петров - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : пресс-служба Виктора Петрова
Председатель общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России, заявил лидер общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров в поздравлении жителей Российской Федерации с национальным праздником в телеграм-канале.
"Нас, жителей России и жителей Гагаузии, объединяет многовековая дружба и важные вехи истории. Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России", - написал Петров.
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Петров подчеркнул, что государственный праздник РФ отмечают с удовольствием не только в родной стране, но и за ее пределами, в том числе и в Молдавии.
"Желаю всем нам мира, тепла, добра, радости и света… Пусть будет много совместных достижений в области экономики, науки и культуры. Пускай самыми ценными качествами остаются милосердие и человечность", - отметил он.
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