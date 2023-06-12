https://ria.ru/20230612/gagauziya-1877637893.html
Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником
Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником - РИА Новости, 12.06.2023
Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником
Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России, заявил лидер общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" Виктор... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:28
2023-06-12T14:28
2023-06-12T14:28
гагаузия
россия
молдавия
в мире
день россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865457679_0:175:1680:1120_1920x0_80_0_0_95fcf407fdd3bf0edfc45df6375e4925.jpg
КИШИНЕВ, 12 июн - РИА Новости. Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России, заявил лидер общественно-политического движения "Народный союз Гагаузии" Виктор Петров в поздравлении жителей Российской Федерации с национальным праздником в телеграм-канале. "Нас, жителей России и жителей Гагаузии, объединяет многовековая дружба и важные вехи истории. Народ Гагаузии всегда ценил расположение и доброе отношение со стороны России", - написал Петров. Петров подчеркнул, что государственный праздник РФ отмечают с удовольствием не только в родной стране, но и за ее пределами, в том числе и в Молдавии. "Желаю всем нам мира, тепла, добра, радости и света… Пусть будет много совместных достижений в области экономики, науки и культуры. Пускай самыми ценными качествами остаются милосердие и человечность", - отметил он.
https://ria.ru/20230612/pozdravlenie-1877633676.html
https://ria.ru/20230514/gagauziya-1871716845.html
гагаузия
россия
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865457679_148:0:1641:1120_1920x0_80_0_0_6eb0cdbdf3c225f8ffee0e7f781d8149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, россия, молдавия, в мире, день россии
Гагаузия, Россия, Молдавия, В мире, День России
Лидер "Народного союза Гагаузии" поздравил россиян с праздником
Лидер "Народного союза Гагаузии": в автономии ценят доброе отношение со стороны России