https://ria.ru/20230612/evakuatsiya-1877580799.html

В Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек

В Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек - РИА Новости, 12.06.2023

В Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек

Более семи тысяч человек эвакуировали с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T01:15

2023-06-12T01:15

2023-06-12T10:04

разрушение каховской гэс

херсонская область

россия

владимир сальдо

дмитрий песков

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владимир леонтьев (новая каховка)

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более семи тысяч человек эвакуировали с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."К исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тысячи человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. За сутки вывезли 150 человек. Восемьдесят человек госпитализированы в лучшие медучреждения области. В пунктах временного размещения расселено 1,7 тысячи человек", — написал он.Как уточнил Сальдо, "пик наводнения пройден". В Новокаховском городском округе уровень воды опустился до отметки пять метров, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах — до полутора метров. В Новой Каховке продолжаются откачка воды и расчистка территории.Населению продолжают доставлять продукты питания, бутилированную питьевую воду, предметы первой необходимости, отметил врио губернатора.Началась санитарная обработка местности. Также с 12 июня стартует вакцинация жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230609/pravkomissiya-1877335080.html

https://ria.ru/20230610/uscherb-1877398817.html

https://ria.ru/20230611/ges-1877497306.html

херсонская область

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новая каховка

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разрушение каховской гэс, херсонская область , россия, владимир сальдо, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка