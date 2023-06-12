В Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек
Сальдо: с затопленных территорий Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМужчины плывут на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области
Мужчины плывут на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более семи тысяч человек эвакуировали с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
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"К исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тысячи человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. За сутки вывезли 150 человек. Восемьдесят человек госпитализированы в лучшие медучреждения области. В пунктах временного размещения расселено 1,7 тысячи человек", — написал он.
Как уточнил Сальдо, "пик наводнения пройден".
В Новокаховском городском округе уровень воды опустился до отметки пять метров, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах — до полутора метров. В Новой Каховке продолжаются откачка воды и расчистка территории.
Населению продолжают доставлять продукты питания, бутилированную питьевую воду, предметы первой необходимости, отметил врио губернатора.
Началась санитарная обработка местности. Также с 12 июня стартует вакцинация жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.