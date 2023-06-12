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В Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек - РИА Новости, 12.06.2023
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01:15 12.06.2023 (обновлено: 10:04 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/evakuatsiya-1877580799.html
В Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек
В Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек - РИА Новости, 12.06.2023
В Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек
Более семи тысяч человек эвакуировали с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T01:15
2023-06-12T10:04
разрушение каховской гэс
херсонская область
россия
владимир сальдо
дмитрий песков
следственный комитет россии (ск рф)
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более семи тысяч человек эвакуировали с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.&quot;К исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тысячи человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. За сутки вывезли 150 человек. Восемьдесят человек госпитализированы в лучшие медучреждения области. В пунктах временного размещения расселено 1,7 тысячи человек&quot;, — написал он.Как уточнил Сальдо, "пик наводнения пройден". В Новокаховском городском округе уровень воды опустился до отметки пять метров, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах — до полутора метров. В Новой Каховке продолжаются откачка воды и расчистка территории.Населению продолжают доставлять продукты питания, бутилированную питьевую воду, предметы первой необходимости, отметил врио губернатора.Началась санитарная обработка местности. Также с 12 июня стартует вакцинация жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230609/pravkomissiya-1877335080.html
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херсонская область
россия
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разрушение каховской гэс, херсонская область , россия, владимир сальдо, дмитрий песков, следственный комитет россии (ск рф), владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка
Разрушение Каховской ГЭС, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Дмитрий Песков, Следственный комитет России (СК РФ), Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Новая Каховка
В Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек

Сальдо: с затопленных территорий Херсонской области эвакуировали более семи тысяч человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкМужчины плывут на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области
Мужчины плывут на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Мужчины плывут на лодке по селу Корсунка Новокаховского района Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более семи тысяч человек эвакуировали с подтопленных территорий Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, сообщил врио главы региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«

"К исходу 11 июня с начала спасательной операции с затопленных территорий эвакуированы 7,1 тысячи человек, из них 410 детей и 95 маломобильных граждан. За сутки вывезли 150 человек. Восемьдесят человек госпитализированы в лучшие медучреждения области. В пунктах временного размещения расселено 1,7 тысячи человек", — написал он.

Как уточнил Сальдо, "пик наводнения пройден".
В Новокаховском городском округе уровень воды опустился до отметки пять метров, в Голопристанском и Алешкинском муниципальных округах — до полутора метров. В Новой Каховке продолжаются откачка воды и расчистка территории.
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Населению продолжают доставлять продукты питания, бутилированную питьевую воду, предметы первой необходимости, отметил врио губернатора.
Началась санитарная обработка местности. Также с 12 июня стартует вакцинация жителей Голопристанского и Скадовского муниципальных округов.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий.
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Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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Разрушение Каховской ГЭСХерсонская областьРоссияВладимир СальдоДмитрий ПесковСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Леонтьев (Новая Каховка)Новая Каховка
 
 
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