https://ria.ru/20230612/elektrosnabzhenie-1877637547.html

В Симферополе возникли перебои с электроснабжением

В Симферополе возникли перебои с электроснабжением - РИА Новости, 12.06.2023

В Симферополе возникли перебои с электроснабжением

В Симферополе возникли перебои с электроснабжением из-за технологического нарушения на подстанции, говорится в сообщении пресс-службы предприятия "Крымэнерго". РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:21

2023-06-12T14:21

2023-06-12T14:21

симферополь

крымэнерго

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. В Симферополе возникли перебои с электроснабжением из-за технологического нарушения на подстанции, говорится в сообщении пресс-службы предприятия "Крымэнерго". "В результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были частично обесточены абоненты в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 4900 кВт", - сообщили в "Крымэнерго".По данным энергетиков, большая часть потребителей уже подключена. "В течение часа будут завершены работы на ул. Толстого и в районе Москольца", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230528/krym-1874660626.html

симферополь

республика крым

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симферополь, крымэнерго, происшествия, республика крым