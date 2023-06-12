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В Симферополе возникли перебои с электроснабжением - РИА Новости, 12.06.2023
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14:21 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/elektrosnabzhenie-1877637547.html
В Симферополе возникли перебои с электроснабжением
В Симферополе возникли перебои с электроснабжением - РИА Новости, 12.06.2023
В Симферополе возникли перебои с электроснабжением
В Симферополе возникли перебои с электроснабжением из-за технологического нарушения на подстанции, говорится в сообщении пресс-службы предприятия "Крымэнерго". РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:21
2023-06-12T14:21
симферополь
крымэнерго
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. В Симферополе возникли перебои с электроснабжением из-за технологического нарушения на подстанции, говорится в сообщении пресс-службы предприятия "Крымэнерго". &quot;В результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были частично обесточены абоненты в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 4900 кВт&quot;, - сообщили в &quot;Крымэнерго&quot;.По данным энергетиков, большая часть потребителей уже подключена. "В течение часа будут завершены работы на ул. Толстого и в районе Москольца", - подчеркнули в пресс-службе.
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симферополь, крымэнерго, происшествия, республика крым
Симферополь, Крымэнерго, Происшествия, Республика Крым
В Симферополе возникли перебои с электроснабжением

В Симферополе возникли перебои с электроснабжением из-за проблем на подстанции

© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. В Симферополе возникли перебои с электроснабжением из-за технологического нарушения на подстанции, говорится в сообщении пресс-службы предприятия "Крымэнерго".
«

"В результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были частично обесточены абоненты в Симферополе. Отключенная нагрузка составила 4900 кВт", - сообщили в "Крымэнерго".

По данным энергетиков, большая часть потребителей уже подключена.
"В течение часа будут завершены работы на ул. Толстого и в районе Москольца", - подчеркнули в пресс-службе.
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СимферопольКрымэнергоПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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