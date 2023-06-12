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В Египте в результате пожара на катере погибли три британских туриста
В Египте в результате пожара на катере погибли три британских туриста - РИА Новости, 13.06.2023
В Египте в результате пожара на катере погибли три британских туриста
Три британских туриста, которых разыскивали спасательные службы после пожара на катере в Египте, погибли, передает телеканал Sky News со ссылкой на организатора РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-12T13:24
2023-06-12T13:24
2023-06-13T13:24
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Три британских туриста, которых разыскивали спасательные службы после пожара на катере в Египте, погибли, передает телеканал Sky News со ссылкой на организатора тура по подводному плаванию. Администрация провинции Красное море сообщила в воскресенье, что спасатели Египта ведут поиски трех туристов из Великобритании, которые пропали во время пожара на туристическом катере, на котором они отправились для подводного плавания в 25 километрах от туристического места Марса-Алам на Красном море. Предварительное следствие показало, что в машинном отделении катера произошло короткое замыкание, из-за чего возник пожар. "С большим сожалением мы как туроператор ... должны признать, что трое из наших ... дайверов погибли в результате трагического инцидента. Наши искренние соболезнования их семьям и друзьям", –передает Sky News заявление представителя туроператора Scuba Travel. Как рассказал представитель туроператора телеканалу, трое пассажиров были среди 15 дайверов, которые находились на борту катера, когда на нем вспыхнул пожар в воскресенье. По данным Sky News, министерство иностранных дел Британии связалось с родственниками погибших.
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новости - туризм, египет, красное море, великобритания
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Красное море, Великобритания
В Египте в результате пожара на катере погибли три британских туриста
В Египте в результате пожара на катере погибли три британских туриста, сообщили СМИ
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Три британских туриста, которых разыскивали спасательные службы после пожара на катере в Египте, погибли, передает телеканал Sky News со ссылкой на организатора тура по подводному плаванию.
Администрация провинции Красное море
сообщила в воскресенье, что спасатели Египта ведут поиски трех туристов из Великобритании
, которые пропали во время пожара на туристическом катере, на котором они отправились для подводного плавания в 25 километрах от туристического места Марса-Алам на Красном море. Предварительное следствие показало, что в машинном отделении катера произошло короткое замыкание, из-за чего возник пожар.
"С большим сожалением мы как туроператор ... должны признать, что трое из наших ... дайверов погибли в результате трагического инцидента. Наши искренние соболезнования их семьям и друзьям", –передает Sky News заявление представителя туроператора Scuba Travel.
Как рассказал представитель туроператора телеканалу, трое пассажиров были среди 15 дайверов, которые находились на борту катера, когда на нем вспыхнул пожар в воскресенье. По данным Sky News, министерство иностранных дел Британии связалось с родственниками погибших.
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