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Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном - РИА Новости, 12.06.2023
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном
ВС РФ применили FPV-дрон для уничтожения очередного опорного пункта ВСУ на южно-донецком направлении с пулеметными огневыми точками и противотанковыми... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:01
2023-06-12T18:01
2023-06-12T18:01
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВС РФ применили FPV-дрон для уничтожения очередного опорного пункта ВСУ на южно-донецком направлении с пулеметными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России. 'Операторами БПЛА было вскрыто расположение опорного пункта ВСУ с пулемётными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения. После чего по опорному пункту был применен ударный БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара опорный пункт с военнослужащими ВСУ и вооружением был уничтожен", - сообщили в Минобороны.На кадрах - наведение дрона на цель от первого лица, поражение укрепления противника, контроль поражения с другого беспилотника.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта украинских войск FPV-дроном
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВС РФ применили FPV-дрон для уничтожения очередного опорного пункта ВСУ на южно-донецком направлении с пулеметными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России.
'Операторами БПЛА было вскрыто расположение опорного пункта ВСУ с пулемётными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения. После чего по опорному пункту был применен ударный БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара опорный пункт с военнослужащими ВСУ и вооружением был уничтожен", - сообщили в Минобороны.
На кадрах - наведение дрона на цель от первого лица, поражение укрепления противника, контроль поражения с другого беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине