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Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном

Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном - РИА Новости, 12.06.2023

Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном

ВС РФ применили FPV-дрон для уничтожения очередного опорного пункта ВСУ на южно-донецком направлении с пулеметными огневыми точками и противотанковыми... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T18:01

2023-06-12T18:01

2023-06-12T18:01

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВС РФ применили FPV-дрон для уничтожения очередного опорного пункта ВСУ на южно-донецком направлении с пулеметными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России. 'Операторами БПЛА было вскрыто расположение опорного пункта ВСУ с пулемётными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения. После чего по опорному пункту был применен ударный БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара опорный пункт с военнослужащими ВСУ и вооружением был уничтожен", - сообщили в Минобороны.На кадрах - наведение дрона на цель от первого лица, поражение укрепления противника, контроль поражения с другого беспилотника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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