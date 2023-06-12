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Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном - РИА Новости, 12.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:01 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/dron-1877671251.html
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном - РИА Новости, 12.06.2023
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном
ВС РФ применили FPV-дрон для уничтожения очередного опорного пункта ВСУ на южно-донецком направлении с пулеметными огневыми точками и противотанковыми... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T18:01
2023-06-12T18:01
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВС РФ применили FPV-дрон для уничтожения очередного опорного пункта ВСУ на южно-донецком направлении с пулеметными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России. 'Операторами БПЛА было вскрыто расположение опорного пункта ВСУ с пулемётными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения. После чего по опорному пункту был применен ударный БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара опорный пункт с военнослужащими ВСУ и вооружением был уничтожен", - сообщили в Минобороны.На кадрах - наведение дрона на цель от первого лица, поражение укрепления противника, контроль поражения с другого беспилотника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта ВСУ дроном

Минобороны показало видео уничтожения опорного пункта украинских войск FPV-дроном

© РИА НовостиОпытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе
Опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе
© РИА Новости
Опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. ВС РФ применили FPV-дрон для уничтожения очередного опорного пункта ВСУ на южно-донецком направлении с пулеметными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России.
'Операторами БПЛА было вскрыто расположение опорного пункта ВСУ с пулемётными огневыми точками и противотанковыми средствами поражения. После чего по опорному пункту был применен ударный БПЛА квадрокоптерного типа. В результате удара опорный пункт с военнослужащими ВСУ и вооружением был уничтожен", - сообщили в Минобороны.
На кадрах - наведение дрона на цель от первого лица, поражение укрепления противника, контроль поражения с другого беспилотника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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