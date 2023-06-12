https://ria.ru/20230612/donetsk-1877612835.html

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами - РИА Новости, 12.06.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:30

2023-06-12T11:30

2023-06-12T12:05

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.20 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 10.05 - населенный пункт Ильинка - населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, украинские войска выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра по Еленовке. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html

https://ria.ru/20230611/es-1877534834.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

петровский район, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк, происшествия