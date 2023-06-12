https://ria.ru/20230612/donetsk-1877582887.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска нанесли удар по Донецку - РИА Новости, 12.06.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку

Украинские войска в ночь на понедельник выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T02:41

2023-06-12T02:41

2023-06-12T02:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 12 июн - РИА Новости. Украинские войска в ночь на понедельник выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 01.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 02.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 02.20 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Этот район также регулярно подвергается обстрелам с 2014 года. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230612/trevoga-1877582714.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, нато