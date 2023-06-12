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"Могут умереть все". Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине - РИА Новости, 12.06.2023
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17:07 12.06.2023 (обновлено: 22:21 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html
"Могут умереть все". Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине
"Могут умереть все". Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине - РИА Новости, 12.06.2023
"Могут умереть все". Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине
Стратегия США по конфликту на Украине может унести жизни всех жителей страны ради выгоды Белого дома, написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:07
2023-06-12T22:21
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Стратегия США по конфликту на Украине может унести жизни всех жителей страны ради выгоды Белого дома, написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative."На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что "потенциально могут умереть все из них", — говорится в материале.Журналист утверждает, что США усовершенствовали зловещую стратегию — "Доктрину Байдена". Ее цель — выжать как можно больше выгоды из вооруженного конфликта без активного участия Вашингтона и не обращать при этом особого внимания на человеческие жертвы.Украина пополнила список жертв такой стратегии, в котором уже значатся Вьетнам, Ирак и Афганистан. Вашингтон не хочет, чтобы конфликт закончился, поэтому продолжает посылать Киеву вооруженную помощь. Ее объем рассчитан так, что его хватает для продолжения боев, но недостаточно для достижения победы, указал автор статьи. Белому дому все равно, сколько украинцев погибнет и как сильно будет разрушена их страна, поскольку процесс восстановления станет еще одним источником прибыли для Штатов.Подытоживая, обозреватель отметил, что если киевские власти считают успешной "игру с США в погоне за оружием", то им лучше задуматься, какую кровавую цену они за это платят.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230612/preduprezhdenie-1877651434.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Могут умереть все". Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине

The American Conservative: новая доктрина Байдена может привести к гибели всех украинцев

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Стратегия США по конфликту на Украине может унести жизни всех жителей страны ради выгоды Белого дома, написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative.
"На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что "потенциально могут умереть все из них", — говорится в материале.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепек во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
"Должны бояться". Офицер НАТО предупредил ВСУ об опасном российском оружии
Вчера, 15:32
Журналист утверждает, что США усовершенствовали зловещую стратегию — "Доктрину Байдена". Ее цель — выжать как можно больше выгоды из вооруженного конфликта без активного участия Вашингтона и не обращать при этом особого внимания на человеческие жертвы.
Украина пополнила список жертв такой стратегии, в котором уже значатся Вьетнам, Ирак и Афганистан. Вашингтон не хочет, чтобы конфликт закончился, поэтому продолжает посылать Киеву вооруженную помощь. Ее объем рассчитан так, что его хватает для продолжения боев, но недостаточно для достижения победы, указал автор статьи. Белому дому все равно, сколько украинцев погибнет и как сильно будет разрушена их страна, поскольку процесс восстановления станет еще одним источником прибыли для Штатов.
Подытоживая, обозреватель отметил, что если киевские власти считают успешной "игру с США в погоне за оружием", то им лучше задуматься, какую кровавую цену они за это платят.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Боррель спрогнозировал, когда начнутся переговоры между Россией и Украиной
Вчера, 15:44
 
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