https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html

"Могут умереть все". Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине

"Могут умереть все". Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине - РИА Новости, 12.06.2023

"Могут умереть все". Зеленскому сообщили о зловещем плане США по Украине

Стратегия США по конфликту на Украине может унести жизни всех жителей страны ради выгоды Белого дома, написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T17:07

2023-06-12T17:07

2023-06-12T22:21

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владимир зеленский

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Стратегия США по конфликту на Украине может унести жизни всех жителей страны ради выгоды Белого дома, написал обозреватель Питер ван Бурен в статье для The American Conservative."На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что "потенциально могут умереть все из них", — говорится в материале.Журналист утверждает, что США усовершенствовали зловещую стратегию — "Доктрину Байдена". Ее цель — выжать как можно больше выгоды из вооруженного конфликта без активного участия Вашингтона и не обращать при этом особого внимания на человеческие жертвы.Украина пополнила список жертв такой стратегии, в котором уже значатся Вьетнам, Ирак и Афганистан. Вашингтон не хочет, чтобы конфликт закончился, поэтому продолжает посылать Киеву вооруженную помощь. Ее объем рассчитан так, что его хватает для продолжения боев, но недостаточно для достижения победы, указал автор статьи. Белому дому все равно, сколько украинцев погибнет и как сильно будет разрушена их страна, поскольку процесс восстановления станет еще одним источником прибыли для Штатов.Подытоживая, обозреватель отметил, что если киевские власти считают успешной "игру с США в погоне за оружием", то им лучше задуматься, какую кровавую цену они за это платят.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230612/preduprezhdenie-1877651434.html

https://ria.ru/20230612/peregovory-1877653589.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский