https://ria.ru/20230612/diktant-1877679773.html
Патриотический диктант прошел в Ярославле
Патриотический диктант прошел в Ярославле - РИА Новости, 12.06.2023
Патриотический диктант прошел в Ярославле
Патриотический диктант "Моя Россия" прошел в Концертно-зрелищном центре в Ярославле, в акции принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев,... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:11
2023-06-12T19:11
2023-06-12T19:17
ярославская область
общество
россия
ярославль
ярославская область
михаил евраев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876687054_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41c07398c9380112588cdb6fd78528ca.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Патриотический диктант "Моя Россия" прошел в Концертно-зрелищном центре в Ярославле, в акции принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщило правительство региона. "Сегодня по инициативе губернатора Михаила Евраева в Концертно-зрелищном центре (КЗЦ) в Ярославле был организован патриотический диктант "Моя Россия", приуроченный к государственному празднику – Дню России. Участники прошли тест на знание современной истории страны и ее достижений", - говорится в сообщении. Сообщается, что в зале КЗЦ диктант писали студенты, школьники, представители разных конфессий и политических партий, лидеры общественных организаций. Вместе с ними в акции принял участие губернатор. "Сейчас, когда Россия преодолевает серьезные геополитические испытания, тема патриотизма обрела новый смысл. Патриотизм – это не красивые слова, это чувство глубокой внутренней убежденности в любви к России и готовность жертвовать ради нее личными интересами", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, истинный подвиг патриотизма совершают сейчас российские военнослужащие, выполняющие воинский долг в зоне специальной операции. Участники диктанта, отметил глава региона, тоже "вносят свой небольшой вклад в развитие патриотизма". Губернатор выразил уверенность в том, что патриотические диктанты должны стать хорошей традицией. Он отметил, что в следующем году планируется провести такую акцию в школах – тогда, по словам губернатора, "и дети подтянут знания современной истории, и праздник запомнится". "Для меня патриотизм значит то же, что и для всей России, и для нашего президента Владимира Владимировича Путина, – когда ты делаешь все, чтобы твоя страна процветала, развивалась, гордишься ею и людьми, которые в ней живут", - подчеркнул Михаил Евраев. По информации правительства области, на утро 12 июня тестирование прошли уже более 2 тысяч человек со всей России.
https://ria.ru/20230531/fond-1875401462.html
https://ria.ru/20230525/dobrovoltsy-1874126974.html
россия
ярославль
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876687054_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bd55be57b956c82ab5c97c5c4c41c80c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, ярославль, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Россия, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн – РИА Новости.
Патриотический диктант "Моя Россия" прошел в Концертно-зрелищном центре в Ярославле, в акции принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщило
правительство региона.
«
"Сегодня по инициативе губернатора Михаила Евраева в Концертно-зрелищном центре (КЗЦ) в Ярославле был организован патриотический диктант "Моя Россия", приуроченный к государственному празднику – Дню России. Участники прошли тест на знание современной истории страны и ее достижений", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в зале КЗЦ диктант писали студенты, школьники, представители разных конфессий и политических партий, лидеры общественных организаций. Вместе с ними в акции принял участие губернатор.
«
"Сейчас, когда Россия преодолевает серьезные геополитические испытания, тема патриотизма обрела новый смысл. Патриотизм – это не красивые слова, это чувство глубокой внутренней убежденности в любви к России и готовность жертвовать ради нее личными интересами", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Евраев оценил готовность помещений фонда "Защитники Отечества" в Ярославле
По словам губернатора, истинный подвиг патриотизма совершают сейчас российские военнослужащие, выполняющие воинский долг в зоне специальной операции. Участники диктанта, отметил глава региона, тоже "вносят свой небольшой вклад в развитие патриотизма".
Губернатор выразил уверенность в том, что патриотические диктанты должны стать хорошей традицией. Он отметил, что в следующем году планируется провести такую акцию в школах – тогда, по словам губернатора, "и дети подтянут знания современной истории, и праздник запомнится".
«
"Для меня патриотизм значит то же, что и для всей России, и для нашего президента Владимира Владимировича Путина, – когда ты делаешь все, чтобы твоя страна процветала, развивалась, гордишься ею и людьми, которые в ней живут", - подчеркнул Михаил Евраев.
По информации правительства области, на утро 12 июня тестирование прошли уже более 2 тысяч человек со всей России.
Другие новости региона читайте здесь >>
В Ярославле планируют создать центр военной подготовки добровольцев