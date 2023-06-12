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Патриотический диктант прошел в Ярославле - РИА Новости, 12.06.2023
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Ярославская область
 
19:11 12.06.2023 (обновлено: 19:17 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/diktant-1877679773.html
Патриотический диктант прошел в Ярославле
Патриотический диктант прошел в Ярославле - РИА Новости, 12.06.2023
Патриотический диктант прошел в Ярославле
Патриотический диктант "Моя Россия" прошел в Концертно-зрелищном центре в Ярославле, в акции принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев,... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T19:11
2023-06-12T19:17
ярославская область
общество
россия
ярославль
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Патриотический диктант "Моя Россия" прошел в Концертно-зрелищном центре в Ярославле, в акции принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщило правительство региона. "Сегодня по инициативе губернатора Михаила Евраева в Концертно-зрелищном центре (КЗЦ) в Ярославле был организован патриотический диктант "Моя Россия", приуроченный к государственному празднику – Дню России. Участники прошли тест на знание современной истории страны и ее достижений", - говорится в сообщении. Сообщается, что в зале КЗЦ диктант писали студенты, школьники, представители разных конфессий и политических партий, лидеры общественных организаций. Вместе с ними в акции принял участие губернатор. &quot;Сейчас, когда Россия преодолевает серьезные геополитические испытания, тема патриотизма обрела новый смысл. Патриотизм – это не красивые слова, это чувство глубокой внутренней убежденности в любви к России и готовность жертвовать ради нее личными интересами&quot;, - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, истинный подвиг патриотизма совершают сейчас российские военнослужащие, выполняющие воинский долг в зоне специальной операции. Участники диктанта, отметил глава региона, тоже "вносят свой небольшой вклад в развитие патриотизма". Губернатор выразил уверенность в том, что патриотические диктанты должны стать хорошей традицией. Он отметил, что в следующем году планируется провести такую акцию в школах – тогда, по словам губернатора, "и дети подтянут знания современной истории, и праздник запомнится". "Для меня патриотизм значит то же, что и для всей России, и для нашего президента Владимира Владимировича Путина, – когда ты делаешь все, чтобы твоя страна процветала, развивалась, гордишься ею и людьми, которые в ней живут", - подчеркнул Михаил Евраев. По информации правительства области, на утро 12 июня тестирование прошли уже более 2 тысяч человек со всей России.
https://ria.ru/20230531/fond-1875401462.html
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общество, россия, ярославль, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Общество, Россия, Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев

Патриотический диктант прошел в Ярославле

© iStock.com / slexp880Девушка пишет диктант
Девушка пишет диктант - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© iStock.com / slexp880
Девушка пишет диктант. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Патриотический диктант "Моя Россия" прошел в Концертно-зрелищном центре в Ярославле, в акции принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщило правительство региона.
«
"Сегодня по инициативе губернатора Михаила Евраева в Концертно-зрелищном центре (КЗЦ) в Ярославле был организован патриотический диктант "Моя Россия", приуроченный к государственному празднику – Дню России. Участники прошли тест на знание современной истории страны и ее достижений", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в зале КЗЦ диктант писали студенты, школьники, представители разных конфессий и политических партий, лидеры общественных организаций. Вместе с ними в акции принял участие губернатор.
«

"Сейчас, когда Россия преодолевает серьезные геополитические испытания, тема патриотизма обрела новый смысл. Патриотизм – это не красивые слова, это чувство глубокой внутренней убежденности в любви к России и готовность жертвовать ради нее личными интересами", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

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По словам губернатора, истинный подвиг патриотизма совершают сейчас российские военнослужащие, выполняющие воинский долг в зоне специальной операции. Участники диктанта, отметил глава региона, тоже "вносят свой небольшой вклад в развитие патриотизма".
Губернатор выразил уверенность в том, что патриотические диктанты должны стать хорошей традицией. Он отметил, что в следующем году планируется провести такую акцию в школах – тогда, по словам губернатора, "и дети подтянут знания современной истории, и праздник запомнится".
«
"Для меня патриотизм значит то же, что и для всей России, и для нашего президента Владимира Владимировича Путина, – когда ты делаешь все, чтобы твоя страна процветала, развивалась, гордишься ею и людьми, которые в ней живут", - подчеркнул Михаил Евраев.
По информации правительства области, на утро 12 июня тестирование прошли уже более 2 тысяч человек со всей России.

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