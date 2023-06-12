https://ria.ru/20230612/diktant-1877679773.html

Патриотический диктант прошел в Ярославле

Патриотический диктант прошел в Ярославле - РИА Новости, 12.06.2023

Патриотический диктант прошел в Ярославле

Патриотический диктант "Моя Россия" прошел в Концертно-зрелищном центре в Ярославле, в акции принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T19:11

2023-06-12T19:11

2023-06-12T19:17

ярославская область

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россия

ярославль

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Патриотический диктант "Моя Россия" прошел в Концертно-зрелищном центре в Ярославле, в акции принял участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщило правительство региона. "Сегодня по инициативе губернатора Михаила Евраева в Концертно-зрелищном центре (КЗЦ) в Ярославле был организован патриотический диктант "Моя Россия", приуроченный к государственному празднику – Дню России. Участники прошли тест на знание современной истории страны и ее достижений", - говорится в сообщении. Сообщается, что в зале КЗЦ диктант писали студенты, школьники, представители разных конфессий и политических партий, лидеры общественных организаций. Вместе с ними в акции принял участие губернатор. "Сейчас, когда Россия преодолевает серьезные геополитические испытания, тема патриотизма обрела новый смысл. Патриотизм – это не красивые слова, это чувство глубокой внутренней убежденности в любви к России и готовность жертвовать ради нее личными интересами", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.По словам губернатора, истинный подвиг патриотизма совершают сейчас российские военнослужащие, выполняющие воинский долг в зоне специальной операции. Участники диктанта, отметил глава региона, тоже "вносят свой небольшой вклад в развитие патриотизма". Губернатор выразил уверенность в том, что патриотические диктанты должны стать хорошей традицией. Он отметил, что в следующем году планируется провести такую акцию в школах – тогда, по словам губернатора, "и дети подтянут знания современной истории, и праздник запомнится". "Для меня патриотизм значит то же, что и для всей России, и для нашего президента Владимира Владимировича Путина, – когда ты делаешь все, чтобы твоя страна процветала, развивалась, гордишься ею и людьми, которые в ней живут", - подчеркнул Михаил Евраев. По информации правительства области, на утро 12 июня тестирование прошли уже более 2 тысяч человек со всей России.

https://ria.ru/20230531/fond-1875401462.html

https://ria.ru/20230525/dobrovoltsy-1874126974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ярославль, ярославская область, михаил евраев