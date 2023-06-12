https://ria.ru/20230612/delegatsiya-1877686147.html

Делегация Югры стала самой большой на "Российской студенческой весне"

Делегация Югры стала самой большой на "Российской студенческой весне" - РИА Новости, 12.06.2023

Делегация Югры стала самой большой на "Российской студенческой весне"

Делегация Югры стала самой многочисленной командой всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" для профессиональных образовательных организаций,... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T20:16

2023-06-12T20:16

2023-06-12T20:18

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийск

общество

иртыш (река)

наталья комарова

российское общество "знание"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Делегация Югры стала самой многочисленной командой всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" для профессиональных образовательных организаций, который проходит в Ханты-Мансийске с 11 по 17 июня, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи ХМАО. "Участниками фестиваля, который в эти дни проходит в окружной столице, стали 2000 конкурсантов из 68 регионов, которые предварительно прошли региональные отборочные этапы. В текущем году делегация Югры как принимающая сторона представлена в самом многочисленном составе - 150 человек", - говорится в сообщении. Местом проведения фестиваля станет весь Ханты-Мансийск: шесть площадок для конкурсных просмотров, три фестивальных городка и партнерские точки рассредоточатся по всей территории окружной столицы. В течение пяти конкурсных дней студенты представят около тысячи конкурсных номеров по 10 направлениям, в том числе и "Региональной программе". "Мы сделаем все, чтобы подтвердить правоту тех, кто принимал решение, чтобы 31-ю "Российскую студенческую весну" встречали Ханты-Мансийск, Югра. Благодарю участников за готовность делиться своим талантом, креативом с другими. Мы, югорчане, абсолютно уверены в том, что ваше сердце навсегда останется с Югрой. Увидеть Югру - влюбиться в Россию", - сказала на церемонии открытия фестиваля губернатор ХМАО Наталья Комарова. По ее словам, конкурсы будут проходить в самых неожиданных форматах и площадках. Так, баржа на набережной Иртыша станет площадкой для направления "Арт". Здесь же, под открытым небом, будут состязаться участники направления "Диджеинг" Помимо этого, в рамках фестиваля будет работать "Аллея вакансий", где работодатели будут непосредственно работать с молодыми людьми. Еще одним новшеством станут лекции специалистов Российского общества "Знание". Все локации открыты для участников, гостей фестиваля и горожан, подчеркнула глава региона.

https://ria.ru/20230526/molodezh-1874786690.html

https://ria.ru/20230609/yugra-1877137556.html

ханты-мансийск

иртыш (река)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ханты-мансийск, общество, иртыш (река), наталья комарова, российское общество "знание"