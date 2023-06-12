Делегация Югры стала самой большой на "Российской студенческой весне"
Делегация Югры стала самой большой на "Российской студенческой весне" в ХМАО
© Фото : предоставлено пресс-службой АНО "Россия – страна возможностей"Российская студенческая весна
© Фото : предоставлено пресс-службой АНО "Россия – страна возможностей"
Российская студенческая весна. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Делегация Югры стала самой многочисленной командой всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" для профессиональных образовательных организаций, который проходит в Ханты-Мансийске с 11 по 17 июня, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи ХМАО.
"Участниками фестиваля, который в эти дни проходит в окружной столице, стали 2000 конкурсантов из 68 регионов, которые предварительно прошли региональные отборочные этапы. В текущем году делегация Югры как принимающая сторона представлена в самом многочисленном составе - 150 человек", - говорится в сообщении.
Местом проведения фестиваля станет весь Ханты-Мансийск: шесть площадок для конкурсных просмотров, три фестивальных городка и партнерские точки рассредоточатся по всей территории окружной столицы. В течение пяти конкурсных дней студенты представят около тысячи конкурсных номеров по 10 направлениям, в том числе и "Региональной программе".
"Мы сделаем все, чтобы подтвердить правоту тех, кто принимал решение, чтобы 31-ю "Российскую студенческую весну" встречали Ханты-Мансийск, Югра. Благодарю участников за готовность делиться своим талантом, креативом с другими. Мы, югорчане, абсолютно уверены в том, что ваше сердце навсегда останется с Югрой. Увидеть Югру - влюбиться в Россию", - сказала на церемонии открытия фестиваля губернатор ХМАО Наталья Комарова.
По ее словам, конкурсы будут проходить в самых неожиданных форматах и площадках. Так, баржа на набережной Иртыша станет площадкой для направления "Арт". Здесь же, под открытым небом, будут состязаться участники направления "Диджеинг" Помимо этого, в рамках фестиваля будет работать "Аллея вакансий", где работодатели будут непосредственно работать с молодыми людьми. Еще одним новшеством станут лекции специалистов Российского общества "Знание". Все локации открыты для участников, гостей фестиваля и горожан, подчеркнула глава региона.
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