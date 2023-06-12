https://ria.ru/20230612/degradatsiya-1877670674.html
В СПЧ прокомментировали решение украинских властей о переносе Дня Победы
В СПЧ прокомментировали решение украинских властей о переносе Дня Победы - РИА Новости, 12.06.2023
В СПЧ прокомментировали решение украинских властей о переносе Дня Победы
Перенос Дня Победы с 9 мая на 8 мая - очередной этап деградации власти на Украине, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T17:51
2023-06-12T17:51
2023-06-12T17:51
в мире
украина
владимир зеленский
день победы
александр брод
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Перенос Дня Победы с 9 мая на 8 мая - очередной этап деградации власти на Украине, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. Ранее Владимир Зеленский подписал закон о переносе праздника Дня Победы с 9 мая на 8 мая. "Данный шаг как очередной этап деградации властной верхушки Украины вместе с ее псевдолидером (Владимиром) Зеленским закономерен. В стране, где пособники нацистов являются национальными героями, где уничтожаются советские памятники и мемориалы, где запрещают праздновать 9 мая - ничего иного ждать не приходится", - отметил Брод.По его словам, ещё несколько лет назад Зеленский 9 мая приходил на могилу к деду-фронтовику, говорил об особом значении этого дня. "Теперь демонстративно в День России он перечеркивает историческую и духовную память. Предает своего деда. Убежден, настанут времена... псевдоуказы Зеленского будут отменены, а его имя и его деяния станут позором Украины", - считает Брод.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html
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в мире, украина, владимир зеленский, день победы, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч)
В мире, Украина, Владимир Зеленский, День Победы, Александр Брод, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
В СПЧ прокомментировали решение украинских властей о переносе Дня Победы
В СПЧ назвали решение Киева о переносе Дня Победы на 8 мая очередным этапом деградации