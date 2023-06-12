https://ria.ru/20230612/chernogoriya-1877605167.html

Лидирующий на выборах в Черногории блок "Европа сейчас!" увеличил отрыв

Лидирующий на выборах в Черногории блок "Европа сейчас!" увеличил отрыв - РИА Новости, 12.06.2023

Лидирующий на выборах в Черногории блок "Европа сейчас!" увеличил отрыв

Побеждающий на выборах в Скупщину (парламент) Черногории блок во главе с экс-министром финансов Милойко Спайичем "Европа сейчас!" увеличил отрыв от других... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T10:30

2023-06-12T10:30

2023-06-12T10:30

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БЕЛГРАД, 12 июн – РИА Новости. Побеждающий на выборах в Скупщину (парламент) Черногории блок во главе с экс-министром финансов Милойко Спайичем "Европа сейчас!" увеличил отрыв от других движений, свидетельствуют данные НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI). Согласно данным с 99,2% участков "Европа сейчас!" лидирует с 25,6%, или 24 парламентскими мандатами, на втором месте коалиция Демократической партии социалистов экс-президента Мило Джукановича с 23,2%, или 21 мандатом, на третьем месте "За будущее Черногории" бывшего просербского "Демократического фронта" с 14,7% (13 мандатов), на четвертом коалиция премьера Дритана Абазовича и экс-спикера парламента Алексы Бечича "Храбро считаем!" с 12,5%, или 11 мандатами. Национальное движение "Бошняцкая партия" с 7,1% предварительно получает 6 мандатов. Трехпроцентный барьер также преодолевает Социалистическая народная партия Черногории, которая может получить два мандата. Государственная избирательная комиссия Черногории (ГИК) не объявляла данных после сообщения о явке вечером в воскресенье. К 18.00 (19.00 мск) она составила 44,83%. Еврореформистское движение "Европа сейчас!" в ночь на понедельник сообщило о своем лидерстве и представило гражданам "будущего премьера" Спайича. Он после этого указал, что желает как можно скорее приступить к переговорам с другими партиями о формировании парламентского большинства и нового кабмина. Затем он повторил свое обращение на английском, впервые в черногорской политической практике. Премьер Черногории Дритан Абазович после оглашения предварительных результатов выборов в Скупщину пообещал, что его движение станет опорой нового правительства страны. Лидер "просербской" коалиции на выборах в парламент Черногории Милан Кнежевич заявил о готовности войти в состав будущего правительства страны при выполнении партнерами из победивших на прошлых выборах 30 августа 2020 года ряда условий. В частности, он напомнил, что, как и его сторонники, является сербом, прихожанином Сербской православной церкви, что необходимо учитывать будущим партнерам. Правом голоса обладали 542 468 жителей страны. НПО, которые следят за ходом выборов, отметили низкую активность избирателей и спокойный ход голосования. Участки открылись в 7.00 (8.00 мск), закрылись в 20.00 (21.00 мск). Избирательный ценз для вхождения в состав Скупщины - 3%. На места в 81-местном однопалатном заксобрании претендовали 15 партий и блоков.

https://ria.ru/20230611/chernogoriya-1877498054.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, черногория