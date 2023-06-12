https://ria.ru/20230612/boegolovki-1877676722.html

В ICAN заявили, что США тайно разместили ядерные боеголовки в Европе

В ICAN заявили, что США тайно разместили ядерные боеголовки в Европе - РИА Новости, 13.06.2023

В ICAN заявили, что США тайно разместили ядерные боеголовки в Европе

Соединенные Штаты разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений, сообщила координатор политики и исследований РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-12T18:51

2023-06-12T18:51

2023-06-13T00:03

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ЖЕНЕВА, 12 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе без каких-либо официальных заявлений, сообщила координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре.По ее словам, эти боеприпасы находятся в Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции и Италии. "По оценкам независимых экспертов, на авиабазах США в этих странах размещено около 150 боеголовок", — сказала она на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.Сандерс-Закре добавила, что ICAN невероятно обеспокоена размещением этого вида вооружений в любой европейской стране. Она также припомнила Кубинский ракетный кризис и добавила, что подобные действия становятся потенциальной пусковой точкой, увеличивающей риск ядерной войны.Как отметила Сандерc-Закре, в сложившейся ситуации европейские страны, которые призывают весь мир к прозрачности в отношении ядерного оружия, откровенно лицемерят."Вот почему так важно обратить внимание на инструменты, которыми мы располагаем для повышения этой прозрачности, и задать вопросы: что это за бомбы и где они находятся?" — подчеркнула она.ICAN — международная общественная организация, созданная в 2007 году. Ее цель — содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. В 2017 году организация получила Нобелевскую премию мира. В марте Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как объяснил глава государства, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. Он отметил, что это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия не передает соседней республике свой арсенал, а "делает то, что США делали десятилетиями".В свою очередь, западные критики этой инициативы не упоминают о проблеме хранения в Германии американского ядерного оружия. Официально власти ФРГ не комментируют его существование на территории страны. Тем не менее ведущие международные эксперты оценивают число американских ядерных бомб в Германии в несколько десятков единиц. При этом оппозиционные немецкие партии уже много лет требуют вывода ядерного оружия США с территории страны.

https://ria.ru/20230612/oruzhie-1877668719.html

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470384.html

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нидерланды

италия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, в мире, сша, европа, владимир путин, ican, оон, бельгия, турция, нидерланды, италия