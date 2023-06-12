https://ria.ru/20230612/bezhentsy-1877695433.html
Президент Польши заявил об увеличении потока украинских беженцев
Президент Польши заявил об увеличении потока украинских беженцев - РИА Новости, 12.06.2023
Президент Польши заявил об увеличении потока украинских беженцев
Поток граждан Украины, прибывающих в Польшу вновь увеличился, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам перед встречей с президентом Франции Эммануэлем... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T22:41
2023-06-12T22:41
2023-06-12T22:41
в мире
польша
украина
анджей дуда
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ВАРШАВА, 12 июн – РИА Новости. Поток граждан Украины, прибывающих в Польшу вновь увеличился, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. "С 24 февраля 2022 года миллионы беженцев с Украины прошли через польскую землю. Сейчас в Польше зарегистрировано… около полутора миллионов граждан Украины. Мы оцениваем, что на постоянной основе в Польше находятся более двух миллионов граждан Украины", - сказал Дуда. Он отметил, что в последнее время в Польшу въезжает значительно больше украинцев, чем выезжает обратно. "32 тысячи вчера пересекли границу в Польшу, 23 тысячи - в другую сторону. До недавнего времени это число было равным – сколько приезжало, столько и уезжало", - рассказал польский президент. "Сейчас после начала украинского контрнаступления и интенсификации боев и после подрыва Каховской ГЭС, число прибывающих в Польшу возросло", - констатировал он. Россия начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230503/bezhentsy-1869448202.html
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в мире, польша, украина, анджей дуда
В мире, Польша, Украина, Анджей Дуда
Президент Польши заявил об увеличении потока украинских беженцев
Президент Польши Дуда заявил об увеличении потока украинцев, прибывающих в страну
ВАРШАВА, 12 июн – РИА Новости. Поток граждан Украины, прибывающих в Польшу вновь увеличился, заявил президент Польши Анджей Дуда журналистам перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.
"С 24 февраля 2022 года миллионы беженцев с Украины прошли через польскую землю. Сейчас в Польше зарегистрировано… около полутора миллионов граждан Украины. Мы оцениваем, что на постоянной основе в Польше находятся более двух миллионов граждан Украины", - сказал Дуда.
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Он отметил, что в последнее время в Польшу въезжает значительно больше украинцев, чем выезжает обратно.
"32 тысячи вчера пересекли границу в Польшу, 23 тысячи - в другую сторону. До недавнего времени это число было равным – сколько приезжало, столько и уезжало", - рассказал польский президент.
"Сейчас после начала украинского контрнаступления и интенсификации боев и после подрыва Каховской ГЭС, число прибывающих в Польшу возросло", - констатировал он.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине в 2022 году. Президент РФ Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы
, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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