https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877658530.html

Канцлер Австрии выразил соболезнования семье Берлускони и всем итальянцам

Канцлер Австрии выразил соболезнования семье Берлускони и всем итальянцам - РИА Новости, 12.06.2023

Канцлер Австрии выразил соболезнования семье Берлускони и всем итальянцам

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сформировал политический ландшафт Италии, и в целом - Европы, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер в своем РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T16:19

2023-06-12T16:19

2023-06-12T16:20

в мире

италия

россия

европа

сильвио берлускони

карл нехаммер

владимир путин

умер сильвио берлускони

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ВЕНА, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сформировал политический ландшафт Италии, и в целом - Европы, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер в своем Twitter, выразив соболезнования в связи с уходом политика из жизни. "Как бывший премьер-министр Италии, Сильвио Берлускони сформировал политический ландшафт нашей соседней страны и Европы. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и итальянскому народу в эти трудные часы", - написал Нехаммер в своем Twitter. Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Источники в больнице подтвердили, что видный политик умер в 09.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации, лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией. Ранее на сайте Кремля была опубликована телеграмма, в которой президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Берлускони, отметив, что в России его будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между двумя странами.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877649097.html

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877648845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, италия, россия, европа, сильвио берлускони, карл нехаммер, владимир путин, умер сильвио берлускони