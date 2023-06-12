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Канцлер Австрии выразил соболезнования семье Берлускони и всем итальянцам - РИА Новости, 12.06.2023
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16:19 12.06.2023 (обновлено: 16:20 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877658530.html
Канцлер Австрии выразил соболезнования семье Берлускони и всем итальянцам
Канцлер Австрии выразил соболезнования семье Берлускони и всем итальянцам - РИА Новости, 12.06.2023
Канцлер Австрии выразил соболезнования семье Берлускони и всем итальянцам
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сформировал политический ландшафт Италии, и в целом - Европы, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер в своем РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T16:19
2023-06-12T16:20
в мире
италия
россия
европа
сильвио берлускони
карл нехаммер
владимир путин
умер сильвио берлускони
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ВЕНА, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сформировал политический ландшафт Италии, и в целом - Европы, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер в своем Twitter, выразив соболезнования в связи с уходом политика из жизни. "Как бывший премьер-министр Италии, Сильвио Берлускони сформировал политический ландшафт нашей соседней страны и Европы. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и итальянскому народу в эти трудные часы", - написал Нехаммер в своем Twitter. Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Источники в больнице подтвердили, что видный политик умер в 09.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации, лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией. Ранее на сайте Кремля была опубликована телеграмма, в которой президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Берлускони, отметив, что в России его будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между двумя странами.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877649097.html
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877648845.html
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в мире, италия, россия, европа, сильвио берлускони, карл нехаммер, владимир путин, умер сильвио берлускони
В мире, Италия, Россия, Европа, Сильвио Берлускони, Карл Нехаммер, Владимир Путин, Умер Сильвио Берлускони
Канцлер Австрии выразил соболезнования семье Берлускони и всем итальянцам

Канцлер Австрии Нехаммер: Берлускони сформировал политический ландшафт Италии и Европы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Италии Сильвио Берлускони
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Архивное фото
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ВЕНА, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сформировал политический ландшафт Италии, и в целом - Европы, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер в своем Twitter, выразив соболезнования в связи с уходом политика из жизни.
"Как бывший премьер-министр Италии, Сильвио Берлускони сформировал политический ландшафт нашей соседней страны и Европы. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье и итальянскому народу в эти трудные часы", - написал Нехаммер в своем Twitter.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Берлускони, как никто другой в Европе, понимал Россию, заявил Слуцкий
Вчера, 15:13
Бывший премьер Италии, сенатор Берлускони, который 9 июня был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в понедельник в больнице на 87-м году жизни, сообщили местные СМИ. Источники в больнице подтвердили, что видный политик умер в 09.30 утра (10.30 мск). В апреле, во время предыдущей госпитализации, лечащие врачи экс-премьера впервые сообщили, что он страдает хронической лейкемией.
Ранее на сайте Кремля была опубликована телеграмма, в которой президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Берлускони, отметив, что в России его будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между двумя странами.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Нетаньяху выразил соболезнования из-за смерти Берлускони
Вчера, 15:13
 
В миреИталияРоссияЕвропаСильвио БерлускониКарл НехаммерВладимир ПутинУмер Сильвио Берлускони
 
 
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