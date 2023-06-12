https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639900.html

Сенатор Цеков назвал Берлускони настоящим другом Крыма

Сенатор Цеков назвал Берлускони настоящим другом Крыма - РИА Новости, 12.06.2023

Сенатор Цеков назвал Берлускони настоящим другом Крыма

Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони был настоящим и верным другом российского Крыма, заявил сенатор РФ от крымского региона, член... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:45

2023-06-12T14:45

2023-06-12T14:45

россия

сильвио берлускони

сергей цеков

умер сильвио берлускони

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони был настоящим и верным другом российского Крыма, заявил сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. "Сильвио Берлускони был настоящим и верным другом России и российского Крыма. Он занимал здравую позицию в отношениях с Россией. Он единственный из известных европейских политиков, который посетил российский Крым. Это было весьма показательно", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, европейским политикам стоит брать пример с принципиальности и последовательности Берлускони во взаимоотношениях с Россией.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639399.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сильвио берлускони, сергей цеков, умер сильвио берлускони, в мире