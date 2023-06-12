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Сенатор Цеков назвал Берлускони настоящим другом Крыма - РИА Новости, 12.06.2023
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14:45 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639900.html
Сенатор Цеков назвал Берлускони настоящим другом Крыма
Сенатор Цеков назвал Берлускони настоящим другом Крыма - РИА Новости, 12.06.2023
Сенатор Цеков назвал Берлускони настоящим другом Крыма
Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони был настоящим и верным другом российского Крыма, заявил сенатор РФ от крымского региона, член... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:45
2023-06-12T14:45
россия
сильвио берлускони
сергей цеков
умер сильвио берлускони
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони был настоящим и верным другом российского Крыма, заявил сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. "Сильвио Берлускони был настоящим и верным другом России и российского Крыма. Он занимал здравую позицию в отношениях с Россией. Он единственный из известных европейских политиков, который посетил российский Крым. Это было весьма показательно", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, европейским политикам стоит брать пример с принципиальности и последовательности Берлускони во взаимоотношениях с Россией.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639399.html
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россия, сильвио берлускони, сергей цеков, умер сильвио берлускони, в мире
Россия, Сильвио Берлускони, Сергей Цеков, Умер Сильвио Берлускони, В мире
Сенатор Цеков назвал Берлускони настоящим другом Крыма

Сенатор Цеков назвал бывшего премьера Италии Берлускони настоящим другом Крыма

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСильвио Берлускони во время осмотра территории национального заповедника "Херсонес Таврический"
Сильвио Берлускони во время осмотра территории национального заповедника Херсонес Таврический - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Сильвио Берлускони во время осмотра территории национального заповедника "Херсонес Таврический". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони был настоящим и верным другом российского Крыма, заявил сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
"Сильвио Берлускони был настоящим и верным другом России и российского Крыма. Он занимал здравую позицию в отношениях с Россией. Он единственный из известных европейских политиков, который посетил российский Крым. Это было весьма показательно", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, европейским политикам стоит брать пример с принципиальности и последовательности Берлускони во взаимоотношениях с Россией.
Бывший председатель Совета министров Италии Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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РоссияСильвио БерлускониСергей ЦековУмер Сильвио БерлускониВ мире
 
 
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