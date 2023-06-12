https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639399.html
Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин
Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2023
Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба, таких людей на международной арене сейчас немного, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:40
2023-06-12T14:40
2023-06-12T14:57
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владимир путин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба, таких людей на международной арене сейчас немного, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."Безусловно, это был политик европейского, а можно сказать и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного", - сказал он, отметив, что смерть Берлускони является большой утратой не только для Италии, но и для мировой политики.Президент добавил, что бывший премьер-министр Италии имел привилегию, которой не имеют политики такого масштаба, которая заключалась в том, что он говорил то, что думал."Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым. И имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал", - сказал Путин.Берлускони многое сделал для налаживания отношений с Западом и НАТО, отметил президент."Он был большим другом нашего народа. И многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами. Он был инициатором развития отношений межу Россией и Северо-Атлантическим альянсом", - сказал Путин.Он отметил, что именно при участии Берлускони были созданы соответствующие механизмы взаимодействия."По его инициативе", - уточнил президент России.Берлускони, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в больнице на 87-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877638838.html
https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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италия, россия, владимир путин, сильвио берлускони
Италия, Россия, Владимир Путин, Сильвио Берлускони
Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин
Путин: Берлускони был политиком мирового масштаба, таких людей сейчас немного
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба, таких людей на международной арене сейчас немного, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью
журналисту Павлу Зарубину.
"Безусловно, это был политик европейского, а можно сказать и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного", - сказал он, отметив, что смерть Берлускони является большой утратой не только для Италии, но и для мировой политики.
Президент добавил, что бывший премьер-министр Италии имел привилегию, которой не имеют политики такого масштаба, которая заключалась в том, что он говорил то, что думал.
"Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым. И имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал", - сказал Путин.
Косачев назвал Берлускони независимым и сильным политиком
Берлускони многое сделал для налаживания отношений с Западом и НАТО, отметил президент.
"Он был большим другом нашего народа. И многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами. Он был инициатором развития отношений межу Россией и Северо-Атлантическим альянсом", - сказал Путин.
Он отметил, что именно при участии Берлускони были созданы соответствующие механизмы взаимодействия.
"По его инициативе", - уточнил президент России.
Берлускони
, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в больнице на 87-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.
Биография Сильвио Берлускони