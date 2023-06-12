https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877639399.html

Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин

Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2023

Берлускони был политиком мирового масштаба, заявил Путин

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба, таких людей на международной арене сейчас немного, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:40

2023-06-12T14:40

2023-06-12T14:57

италия

россия

владимир путин

сильвио берлускони

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был политиком мирового масштаба, таких людей на международной арене сейчас немного, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину."Безусловно, это был политик европейского, а можно сказать и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене немного", - сказал он, отметив, что смерть Берлускони является большой утратой не только для Италии, но и для мировой политики.Президент добавил, что бывший премьер-министр Италии имел привилегию, которой не имеют политики такого масштаба, которая заключалась в том, что он говорил то, что думал."Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым. И имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. Привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал", - сказал Путин.Берлускони многое сделал для налаживания отношений с Западом и НАТО, отметил президент."Он был большим другом нашего народа. И многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами. Он был инициатором развития отношений межу Россией и Северо-Атлантическим альянсом", - сказал Путин.Он отметил, что именно при участии Берлускони были созданы соответствующие механизмы взаимодействия."По его инициативе", - уточнил президент России.Берлускони, который в пятницу был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele, скончался в больнице на 87-м году жизни, сообщила газета Corriere della Sera.

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877638838.html

https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

италия, россия, владимир путин, сильвио берлускони