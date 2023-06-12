https://ria.ru/20230612/berluskoni-1877630568.html

Биография Сильвио Берлускони

Биография Сильвио Берлускони - РИА Новости, 12.06.2023

Биография Сильвио Берлускони

Итальянский политик и крупнейший предприниматель Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье банковского служащего. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T13:37

2023-06-12T13:37

2023-06-12T13:37

справки

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сильвио берлускони

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Итальянский политик и крупнейший предприниматель Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi) родился 29 сентября 1936 года в Милане в семье банковского служащего.В 1961 году окончил с отличием юридический факультет Миланского университета. Во время учебы в университете Берлускони работал певцом на круизном лайнере.Окончив университет, основал строительную компанию, занимался строительством жилых кварталов в пригородах Милана.В 1970-х годах Берлускони параллельно со строительством занялся предпринимательством в сфере телекоммуникаций и преуспел на рынке частного телевизионного вещания. В 1978 году им был основан холдинг Fininvest, со временем ставший крупнейшим объединением итальянских компаний и фирм различного профиля.По инициативе Сильвио Берлускони в 1980 году начала вещание Canale 5 – первая общенациональная коммерческая телевизионная сеть в Италии, затем им были созданы телевизионные каналы Italia 1 (начал вещание из Раскони в 1982 году) и Rete 4 (начал вещание в 1984 году из Мондадори). Телеканалы объединены в принадлежащий Берлускони медийный холдинг Mediaset.Также Берлускони основал рекламную компанию Pubitalia80, выпускал журнал Sorrisi e Calzoni TV (тираж более 2 миллионов экземпляров); приобрел контрольный пакет акций общенациональной ежедневной газеты Il Giornale.К началу 1990-х годов под контролем Берлускони оказались крупнейший издательский дом Mondadori, сеть супермаркетов Standa, компьютерная компания Olivetti, банк Mediolanum. Всего Fininvest объединил примерно 150 фирм.Берлускони основал телевизионные коммерческие каналы во Франции (La Chinq в 1986 году), в Германии (Telefunt в 1987 году), Испании (Telechinco в 1989 году). К началу 1990-х годов Fininvest стала крупнейшей медиагруппой в Европе.В 1986 году он стал президентом футбольного клуба "Милан". В 2016 году Берлускони продал клуб китайским инвесторам, оставшись при этом почетным президентом клуба.В 1993 году Сильвио Берлускони решил покинуть бизнес и заняться политикой. В январе 1994 года он ушел со своего поста в Fininvest и создал новое политическое движение Forza Italia ("Вперед, Италия!"), преобразованное в 1996 году в партию. На выборах 27 марта 1994 года новое движение в составе правоцентристской коалиции "Полюс свободы" одержало победу. В мае 1994 года Берлускони был избран премьер-министром Италии.Из-за разногласий среди союзников по коалиции первое правительство Берлускони просуществовало всего восемь месяцев и ушло в отставку 17 января 1995 года. На новых парламентских выборах в 1996 году сторонники Берлускони уступили левоцентристскому блоку Романо Проди.На рубеже 1990-2000-х годов Сильвио Берлускони обвинялся в экономических преступлениях, но сумел оправдаться. Он сформировал новый правоцентристский блок Casa Delle Liberta ("Дом свободы") и одержал победу на парламентских выборах 13 мая 2001 года.В июне 2001 года в Италии было сформировано новое правительство и Сильвио Берлускони вновь стал премьер-министром.Парламентские выборы в апреле 2006 года проходили в остром соперничестве сторонников Берлускони и левоцентристской коалиции. Оба блока набрали приблизительно одинаковое число голосов, и лишь по решению конституционного суда победа досталась левоцентристам во главе с Романо Проди. 17 мая 2006 года Сильвио Берлускони был вынужден оставить пост главы правительства.14 апреля 2008 года на внеочередных парламентских выборах новая партия Берлускони Popolo della Liberta ("Народ свободы") и ее союзники по правоцентристской коалиции одержали убедительную победу и получили большинство в обеих палатах итальянского парламента. Сильвио Берлускони стал единственным политиком, которому удалось за 14 лет трижды возглавить итальянское правительство. 8 мая 2008 года он был официально назначен премьер-министром Италии.12 ноября 2011 года Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста премьер-министра Италии. Решение покинуть кресло премьера Берлускони принял после того, как 8 ноября лишился большинства голосов в палате депутатов национального парламента Италии. Его отставке предшествовало принятие парламентом закона, направленного на стабилизацию экономической ситуации в стране. Против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони инициировалось большое количество уголовных дел, по некоторым из которых он был признан виновным. В 2013 году суд наложил на политика запрет занимать государственные должности.Верховный кассационный суд Италии 1 августа 2013 года приговорил Берлускони к четырем годам лишения свободы по громкому делу о масштабных финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. В соответствии с законом о помиловании этот срок сначала был сокращен до одного года, а затем и вовсе заменен на социальные работы в связи с преклонным возрастом подсудимого. В итоге он провел на соцработах в доме для престарелых в общей сложности менее недели.В ходе процесса по скандальному "делу Руби" Миланский суд 24 июня 2013 года приговорил Берлускони к семи годам тюремного заключения, признав его виновным в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением. Однако через год апелляционный суд Милана оправдал экс-премьера за недостаточностью улик, и это решение было затем утверждено Кассационным судом Италии.8 июля 2015 года суд Неаполя приговорил Сильвио Берлускони к трем годами лишения свободы, признав его виновным в подкупе сенаторов в 2007 году с целью свержения правительства во главе с премьер-министром Романо Проди. Согласно итальянскому законодательству, решение суда первой инстанции, которым является суд Неаполя, не подлежит немедленному исполнению и может быть оспорено в вышестоящем суде.4 марта 2018 года на парламентских выборах в Италии сложилась патовая ситуация, при которой никому не удалось получить правящее большинство. Первой партией страны по их итогам стало "Движение пяти звезд", которое заручилось поддержкой почти трети избирателей. При этом коалиция правоцентристских сил, образованная партиями "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии", набрала 37 процентов голосов. В итоге на 88-й день затянувшегося кризиса общественно-политическим "Движением пяти звезд" (Д5З) и партией "Лига" было сформировано коалиционное правительство, которое возглавил Джузеппе Конте.12 мая 2018 года надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации Сильвио Берлускони, приговоренного в 2013 году Верховным кассационным судом Италии к четырем годам лишения свободы по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Постановление надзорного суда отменило предыдущие решения судебных органов, согласно которым экс-премьер в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и баллотироваться на выборах.В конце мая 2019 года Сильвио Берлускони избрали в Европарламент. Экс-премьер Италии, возглавляющий партию "Вперед, Италия", на прошедших в стране выборах в Европарламент получил 557 тысяч голосов избирателей, став самым популярным кандидатом партии.26 сентября 2022 года Сильвио Берлускони победил на выборах в итальянский сенат. Политик стал лидером в одномандатном избирательном округе Монца, Ломбардия.В последние годы Берлускони не раз проходил лечение в больнице San Raffaele. В 2016 году ему сделали операцию на открытом сердце после болезни, вызванной аортальной недостаточностью. В 2019 году его госпитализировали с острой почечной коликой. В сентябре 2020 года экс-премьер перенес Covid и двустороннюю пневмонию. В начале апреля 2023 года лечащие врачи Берлускони сообщили, что 86-летний политик проходит лечение от легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. 9 июня 2023 года Сильвио Берлускони был госпитализирован в миланскую клинику San Raffaele.12 июня 2023 года Сильвио Берлускони скончался.Сильвио Берлускони входил в число богатейших людей Италии. Forbes оценивал его состояние в 6,1 миллиарда долларов.Сильвио Берлускони с юности увлекается музыкой, выпустил несколько альбомов со своими песнями.Берлускони был женат дважды. В марте 1965 года он заключил брачный союз с Карлой Эльвирой Далл’Ольо, который продлился десять лет. От первого брака у него двое детей – Марина и Пьер Сильвио. В 1980 году Берлускони познакомился с актрисой Вероникой Ларио (настоящее имя Мириам Раффаэлла Бартолини), однако брак они зарегистрировали лишь десять лет спустя, уже имея троих детей - Барбару, Элеонору и Луиджи. В мае 2009 года на фоне скандалов вокруг фривольных похождений мужа Ларио публично объявила о своем намерении развестись. В феврале 2014 года процедура развода была официально завершена в суде города Монца, однако экс-супруги еще продолжительное время судились из-за размера алиментов.В течение последних нескольких лет Берлускони поддерживалблизкие отношения с Франческой Паскале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

справки, италия, сильвио берлускони, fininvest, mediaset, умер сильвио берлускони