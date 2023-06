https://ria.ru/20230612/banki-1876939799.html

Своими руками: ФРС подкосила экономику США через банковский сектор

Депозиты в американских банках сократились на 472 миллиарда долларов — это 2,5%, крупнейший за 39 лет отток. Банкротство грозит десяткам кредитных организаций... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T08:00

2023-06-12T08:00

2023-06-12T08:08

экономика

сша

федеральная резервная система сша

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Депозиты в американских банках сократились на 472 миллиарда долларов — это 2,5%, крупнейший за 39 лет отток. Банкротство грозит десяткам кредитных организаций. А реальный сектор уже сползает в рецессию.Системный кризисВсе началось с мартовского краха Silicon Valley Bank (SVB) — 16-го по активам. Акции других участников рынка с похожим портфелем ценных бумаг сразу подешевели. Заговорили о системном кризисе. На всякий случай власти закрыли и нью-йоркский Signature Bank.В правительстве уверяли: все под контролем. Федрезерв принял меры. В частности, запустили программу срочного финансирования (BTFP). Проблемным организациям предложили целевые заимствования для возврата депозитов.Однако спираль раскручивается. "Отток средств продолжается уже четвертый квартал. Как правило, люди выводят деньги с незастрахованных депозитов на сумму больше 250 тысяч долларов", — указывает Георгий Свирин, специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир".Ошибка регулятораБанки подкосило резкое повышение ставок. Плюс непрофессиональное управление активами."Главная проблема — ускорение инфляции. Ее тормозят увеличением ставки. В результате деньги от ФРС подорожали, а государственные ценные бумаги, в которые вложили клиентские депозиты, подешевели. Это привело к убыткам", — поясняет Свирин.Вместо того чтобы санировать проблемные кредитные организации (как, в частности, делал российский ЦБ), Федрезерв накачивал их деньгами, позволяя держаться на плаву. Последствия не заставили себя ждать."Из-за недальновидной политики ФРС многие финансовые институты просто игнорировали кредитные риски, рассчитывая на то, что регулятор предоставит практически бесплатное фондирование при угрозе банкротства, запускающего механизм "домино". Проблем было бы на порядок меньше, если бы управляющие активами банков понимали, что в случае неудачных решений по управлению рисками акционеры и вкладчики понесут колоссальные потери, а ФРС не станет их спасать", — подчеркивает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Кто на очередиВесной аналитики предупреждали: на пороге банкротства Synchrony Financial (SYF), Discover Financial Services (DFS), Western Alliance, Valley National Bancorp, Associated Banc Corp (ASB). Причина та же: слишком высокое соотношение кредитов и депозитов, то есть основная масса займов фондируется за счет привлеченных средств.Бывший вице-президент печально известной корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд уточнял: если власти не остановят отток вкладов, обанкротятся еще как минимум 50 банков.Проблем для крупных игроков пока не просматривается — разорятся в основном региональные. Однако и это сильный удар. В первую очередь потому, что сократятся ссуды в реальном секторе."Региональные банки — ключевые кредиторы малого и среднего бизнеса, который обеспечивает 40-50% ВВП. При этом на компании со штатом менее 250 сотрудников приходится более 99% частного сектора и почти 45% рабочих мест. Ухудшение финансирования бизнеса уже проявляется в ослаблении инвестиций, что замедляет экономику", — отмечает Алина Попцова, аналитик Freedom Finance Global.Кроме того, банкротства усилят панику и перекачивание депозитных средств из банковской системы на финансовый рынок, а также в сырьевые активы или криптовалюту. Экономика понесет значительные потери, добавляет Евгений Шатов.По оценкам Сapital Lab, государственный долг США даже при ограничении расходов, на чем настаивают республиканцы, продолжит расти. А дефицит доступных ресурсов, необходимых для решения текущих проблем, усилится.Bank of America предсказывает во втором полугодии "умеренный" спад экономики. Но есть и более пессимистичные сценарии. Так, по мнению известного американского инвестора Джима Роджерса, из-за рекордного госдолга неизбежна рецессия на четыре-пять лет.

сша

Новости

экономика, сша, федеральная резервная система сша