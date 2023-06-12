Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/artilleristy-1877685708.html
Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ
Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023
Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ
Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО), выполняющие задачи по защите госграницы Российской Федерации, поздравили россиян с Днем России огнем... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:11
2023-06-12T20:11
специальная военная операция на украине
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
день россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849443042_0:290:3071:2017_1920x0_80_0_0_34b29e542a39cf6f44960eb9fbe27f31.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО), выполняющие задачи по защите госграницы Российской Федерации, поздравили россиян с Днем России огнем осколочно-фугасными снарядами из гаубиц Д-30 по пехоте противника, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России. На кадрах ведомства - приведение гаубиц в боевое положение из замаскированной позиции, наведение, зарядка орудия и огонь по пехоте противника осколочно-фугасными снарядами. "В этот праздничный день мы выполняем огневые задачи и оберегаем границы Российской Федерации. Всех причастных поздравляю с праздником День России!", - поздравил россиян старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным "Француз".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849443042_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3306e3a8a93f4484e1b9e077a5877715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, день россии
Специальная военная операция на Украине, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, День России
Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ

Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем из гаубиц Д-30 по пехоте ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО), выполняющие задачи по защите госграницы Российской Федерации, поздравили россиян с Днем России огнем осколочно-фугасными снарядами из гаубиц Д-30 по пехоте противника, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России.
На кадрах ведомства - приведение гаубиц в боевое положение из замаскированной позиции, наведение, зарядка орудия и огонь по пехоте противника осколочно-фугасными снарядами.
"В этот праздничный день мы выполняем огневые задачи и оберегаем границы Российской Федерации. Всех причастных поздравляю с праздником День России!", - поздравил россиян старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным "Француз".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗападный военный округ (ЗВО)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВ миреДень России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала