https://ria.ru/20230612/artilleristy-1877685708.html
Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ
Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023
Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ
Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО), выполняющие задачи по защите госграницы Российской Федерации, поздравили россиян с Днем России огнем... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T20:11
2023-06-12T20:11
2023-06-12T20:11
специальная военная операция на украине
западный военный округ (зво)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
в мире
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО), выполняющие задачи по защите госграницы Российской Федерации, поздравили россиян с Днем России огнем осколочно-фугасными снарядами из гаубиц Д-30 по пехоте противника, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России. На кадрах ведомства - приведение гаубиц в боевое положение из замаскированной позиции, наведение, зарядка орудия и огонь по пехоте противника осколочно-фугасными снарядами. "В этот праздничный день мы выполняем огневые задачи и оберегаем границы Российской Федерации. Всех причастных поздравляю с праздником День России!", - поздравил россиян старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным "Француз".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, день россии
Специальная военная операция на Украине, Западный военный округ (ЗВО), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, День России
Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ
Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем из гаубиц Д-30 по пехоте ВСУ
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО), выполняющие задачи по защите госграницы Российской Федерации, поздравили россиян с Днем России огнем осколочно-фугасными снарядами из гаубиц Д-30 по пехоте противника, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России.
На кадрах ведомства - приведение гаубиц в боевое положение из замаскированной позиции, наведение, зарядка орудия и огонь по пехоте противника осколочно-фугасными снарядами.
"В этот праздничный день мы выполняем огневые задачи и оберегаем границы Российской Федерации. Всех причастных поздравляю с праздником День России!", - поздравил россиян старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным "Француз".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине