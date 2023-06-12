https://ria.ru/20230612/artilleristy-1877685708.html

Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ

Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ - РИА Новости, 12.06.2023

Артиллеристы ЗВО поздравили россиян с Днем России огнем по пехоте ВСУ

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО), выполняющие задачи по защите госграницы Российской Федерации, поздравили россиян с Днем России огнем... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T20:11

2023-06-12T20:11

2023-06-12T20:11

специальная военная операция на украине

западный военный округ (зво)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

в мире

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО), выполняющие задачи по защите госграницы Российской Федерации, поздравили россиян с Днем России огнем осколочно-фугасными снарядами из гаубиц Д-30 по пехоте противника, следует из опубликованного в понедельник видео Минобороны России. На кадрах ведомства - приведение гаубиц в боевое положение из замаскированной позиции, наведение, зарядка орудия и огонь по пехоте противника осколочно-фугасными снарядами. "В этот праздничный день мы выполняем огневые задачи и оберегаем границы Российской Федерации. Всех причастных поздравляю с праздником День России!", - поздравил россиян старший офицер батареи гаубиц Д-30 с позывным "Француз".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

западный военный округ (зво), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, день россии