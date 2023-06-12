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Киев надеется на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины - РИА Новости, 12.06.2023
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21:26 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/alyans-1877690594.html
Киев надеется на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины
Киев надеется на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины - РИА Новости, 12.06.2023
Киев надеется на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на создание альянса оборонных индустрий для обеспечения потребностей Киева. РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T21:26
2023-06-12T21:26
украина
киев
россия
дмитрий кулеба
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
мид украины
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на создание альянса оборонных индустрий для обеспечения потребностей Киева. "У нас появилась новая стратегическая задача построить альянс оборонных индустрий мира на поддержку обороны Украины и тех стран, которые будут привлечены… Страна несколько месяцев тому начала говорить с партнёрами, что мы без развертывания новых мощностей оборонной индустрии, без создания чётких альянсов, когда Украина будет интегрирована в оборонную промышленность Запада, мы не обеспечим стабильность поставок для потребность ВСУ", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, Киев сейчас работает над организацией международного мероприятия, "которое должно дать импульс созданию альянса оборонных индустрий, частью которого будет Украина". Кулеба считает, что это позволит решить вопросы регулярности поставок вооружения украинским вопрос и интеграции оборонной промышленности Украины в западную оборонную отрасль. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877669544.html
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украина, киев, россия, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, мид украины
Украина, Киев, Россия, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, МИД Украины
Киев надеется на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины

Кулеба: Киев рассчитывает на создание альянса оборонных индустрий для потребностей Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на создание альянса оборонных индустрий для обеспечения потребностей Киева.
«
"У нас появилась новая стратегическая задача построить альянс оборонных индустрий мира на поддержку обороны Украины и тех стран, которые будут привлечены… Страна несколько месяцев тому начала говорить с партнёрами, что мы без развертывания новых мощностей оборонной индустрии, без создания чётких альянсов, когда Украина будет интегрирована в оборонную промышленность Запада, мы не обеспечим стабильность поставок для потребность ВСУ", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, Киев сейчас работает над организацией международного мероприятия, "которое должно дать импульс созданию альянса оборонных индустрий, частью которого будет Украина". Кулеба считает, что это позволит решить вопросы регулярности поставок вооружения украинским вопрос и интеграции оборонной промышленности Украины в западную оборонную отрасль.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаКиевРоссияДмитрий КулебаСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныМИД Украины
 
 
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