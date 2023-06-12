https://ria.ru/20230612/alyans-1877690594.html

Киев надеется на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины

Киев надеется на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины - РИА Новости, 12.06.2023

Киев надеется на создание альянса оборонных индустрий для нужд Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на создание альянса оборонных индустрий для обеспечения потребностей Киева. РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T21:26

2023-06-12T21:26

2023-06-12T21:26

украина

киев

россия

дмитрий кулеба

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

мид украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843868399_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_40f682906d641812f7affafe20f1b3bd.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на создание альянса оборонных индустрий для обеспечения потребностей Киева. "У нас появилась новая стратегическая задача построить альянс оборонных индустрий мира на поддержку обороны Украины и тех стран, которые будут привлечены… Страна несколько месяцев тому начала говорить с партнёрами, что мы без развертывания новых мощностей оборонной индустрии, без создания чётких альянсов, когда Украина будет интегрирована в оборонную промышленность Запада, мы не обеспечим стабильность поставок для потребность ВСУ", - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, Киев сейчас работает над организацией международного мероприятия, "которое должно дать импульс созданию альянса оборонных индустрий, частью которого будет Украина". Кулеба считает, что это позволит решить вопросы регулярности поставок вооружения украинским вопрос и интеграции оборонной промышленности Украины в западную оборонную отрасль. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877669544.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, россия, дмитрий кулеба, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, мид украины