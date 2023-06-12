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В Нидерландах заявили, что банки не могут заморозить активы россиян - РИА Новости, 12.06.2023
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21:41 12.06.2023 (обновлено: 22:26 12.06.2023)
https://ria.ru/20230612/aktivy-1877691508.html
В Нидерландах заявили, что банки не могут заморозить активы россиян
В Нидерландах заявили, что банки не могут заморозить активы россиян - РИА Новости, 12.06.2023
В Нидерландах заявили, что банки не могут заморозить активы россиян
У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T21:41
2023-06-12T22:26
экономика
нидерланды
россия
украина
евросоюз
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ГААГА, 12 июн — РИА Новости. У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий, об этом свидетельствуют результаты расследования Центрального банка Нидерландов, которое приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). Центробанк Нидерландов (De Nederlandsche Bank) проверил 31 финансовое учреждение, включая банки, и пришел к выводу о том, что треть из них не смогла найти все банковские счета и другие активы россиян, внесенных в санкционные списки ЕС в связи со спецоперацией РФ на Украине. Как выяснилось, зачастую это связано с ошибками в написании фамилий. Например, как отмечает телеканал, на английском языке фамилия российского президента пишется как Putin, а на голландском — Poetin.&quot;Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском, а также, возможно, и еще как-то иначе, если что-то пошло не так&quot;, — приводит телеканал слова адвоката Хелен Овер де Линден, которая работает над докторской диссертацией по экономическим санкциям.Отмечается, что российские активы на сумму всего шесть миллионов евро были заморожены в Нидерландах в первый месяц после объявления санкций в 2022 году. До лета 2022-го правительству Нидерландов удалось заморозить активы еще на 634 миллиона евро. Почти год спустя эта сумма увеличилась лишь до 644,5 миллиона евро. &quot;Мы добились нулевого прогресса в прошлом году&quot;, — считает голландский адвокат.Для сравнения: страны ЕС, по данным на середину мая, в общей сложности заморозили свыше 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Также в ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных средств россиян. Нидерландская банковская ассоциация (NVB) признает проблемы с применением антироссийских санкций: по ее мнению, это происходит из-за "скорости и сложности задач, которые должны выполнять банки". При этом МИД и Министерство финансов страны с этим не согласны, они считают, что заморозка российских активов буксует из-за того, что взаимозависимость между российской и европейской экономикой снижается, а также потому, что новые имена в санкционных списках имеют меньшие суммы активов.
https://ria.ru/20230608/grabezh-1876932326.html
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экономика, нидерланды, россия, украина, евросоюз
Экономика, Нидерланды, Россия, Украина, Евросоюз
В Нидерландах заявили, что банки не могут заморозить активы россиян

NOS: нидерландские банки не могут заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСитуация в Гааге
Ситуация в Гааге - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ГААГА, 12 июн — РИА Новости. У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах не получается отследить и заморозить российские активы из санкционного списка, в том числе из-за ошибок в написании фамилий, об этом свидетельствуют результаты расследования Центрального банка Нидерландов, которое приводит Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Центробанк Нидерландов (De Nederlandsche Bank) проверил 31 финансовое учреждение, включая банки, и пришел к выводу о том, что треть из них не смогла найти все банковские счета и другие активы россиян, внесенных в санкционные списки ЕС в связи со спецоперацией РФ на Украине. Как выяснилось, зачастую это связано с ошибками в написании фамилий. Например, как отмечает телеканал, на английском языке фамилия российского президента пишется как Putin, а на голландском — Poetin.
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«

"Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском, а также, возможно, и еще как-то иначе, если что-то пошло не так", — приводит телеканал слова адвоката Хелен Овер де Линден, которая работает над докторской диссертацией по экономическим санкциям.

Отмечается, что российские активы на сумму всего шесть миллионов евро были заморожены в Нидерландах в первый месяц после объявления санкций в 2022 году. До лета 2022-го правительству Нидерландов удалось заморозить активы еще на 634 миллиона евро. Почти год спустя эта сумма увеличилась лишь до 644,5 миллиона евро.
«

"Мы добились нулевого прогресса в прошлом году", — считает голландский адвокат.

Для сравнения: страны ЕС, по данным на середину мая, в общей сложности заморозили свыше 200 миллиардов евро активов Центробанка России. Также в ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных средств россиян. Нидерландская банковская ассоциация (NVB) признает проблемы с применением антироссийских санкций: по ее мнению, это происходит из-за "скорости и сложности задач, которые должны выполнять банки". При этом МИД и Министерство финансов страны с этим не согласны, они считают, что заморозка российских активов буксует из-за того, что взаимозависимость между российской и европейской экономикой снижается, а также потому, что новые имена в санкционных списках имеют меньшие суммы активов.
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