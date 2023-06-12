https://ria.ru/20230612/akhmat-1877639511.html
Кадыров поздравил бойцов "Ахмата" с получением статуса военнослужащих
Кадыров поздравил бойцов "Ахмата" с получением статуса военнослужащих - РИА Новости, 12.06.2023
Кадыров поздравил бойцов "Ахмата" с получением статуса военнослужащих
Получение государственного правового статуса добровольческими отрядами положительно скажется на их службе, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:41
2023-06-12T14:41
2023-06-12T14:41
рамзан кадыров
вооруженные силы рф
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216565_0:0:2889:1625_1920x0_80_0_0_26838dbe93f72cd5fcea662b85440b40.jpg
ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Получение государственного правового статуса добровольческими отрядами положительно скажется на их службе, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Ранее Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат". "Считаю, что получение государственного правового статуса добровольческими отрядами положительно скажется на их службе. Теперь не будет необходимости искать какие-то юридические лазейки для того, чтобы оказать необходимую помощь раненым добровольцам, а также их семьям в случае гибели бойца. Теперь все они будут обладать статусом военнослужащих и официально входить в МО", - заявил Кадыров. Он поздравил бойцов спецназа "Ахмат" с получением "очень важного" статуса военнослужащих, выразив уверенность, что теперь они и их семьи будут ощущать на себе поддержку государства в полной мере. Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.
https://ria.ru/20230610/chechnya-1877422480.html
https://ria.ru/20230405/krym-1863175323.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864216565_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_82fed53aa1ea4b58f44d42e42a7d356c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)
Рамзан Кадыров, Вооруженные силы РФ, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров поздравил бойцов "Ахмата" с получением статуса военнослужащих
Глава Чечни Кадыров поздравил бойцов спецназа "Ахмат" с получением статуса военнослужащих