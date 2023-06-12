https://ria.ru/20230612/akhmat-1877639511.html

Кадыров поздравил бойцов "Ахмата" с получением статуса военнослужащих

Кадыров поздравил бойцов "Ахмата" с получением статуса военнослужащих - РИА Новости, 12.06.2023

Кадыров поздравил бойцов "Ахмата" с получением статуса военнослужащих

Получение государственного правового статуса добровольческими отрядами положительно скажется на их службе, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:41

2023-06-12T14:41

2023-06-12T14:41

рамзан кадыров

вооруженные силы рф

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 12 июн - РИА Новости. Получение государственного правового статуса добровольческими отрядами положительно скажется на их службе, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Ранее Минобороны подписало первый контракт в рамках приказа о добровольцах с отрядом "Ахмат". "Считаю, что получение государственного правового статуса добровольческими отрядами положительно скажется на их службе. Теперь не будет необходимости искать какие-то юридические лазейки для того, чтобы оказать необходимую помощь раненым добровольцам, а также их семьям в случае гибели бойца. Теперь все они будут обладать статусом военнослужащих и официально входить в МО", - заявил Кадыров. Он поздравил бойцов спецназа "Ахмат" с получением "очень важного" статуса военнослужащих, выразив уверенность, что теперь они и их семьи будут ощущать на себе поддержку государства в полной мере. Контракт, определяющий правовое регулирование и деятельность добровольческих подразделений "Ахмат" в зоне спецоперации, а также распространение на добровольцев и членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки, подписали заместитель начальника Генерального штаба ВС России генерал-полковник Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

https://ria.ru/20230610/chechnya-1877422480.html

https://ria.ru/20230405/krym-1863175323.html

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рамзан кадыров, вооруженные силы рф, чеченская республика (чечня)