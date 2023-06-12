https://ria.ru/20230612/akhmat-1877638170.html
Бойцы "Ахмата" подбили украинский самолет на Марьинском направлении
Бойцы "Ахмата" подбили украинский самолет на Марьинском направлении - РИА Новости, 12.06.2023
Бойцы "Ахмата" подбили украинский самолет на Марьинском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в телеграм-канале о результатах полка "Север-Ахмат" на Марьинском направлении, которые мотивируют бойцов к дальнейшим... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T14:30
2023-06-12T14:30
2023-06-12T14:30
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 12 июнь - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в телеграм-канале о результатах полка "Север-Ахмат" на Марьинском направлении, которые мотивируют бойцов к дальнейшим успехам. "Подбитый вражеский вертолет, самолет, огромное количество уничтоженных огневых точек противника - это лишь малая часть работы, выполненной бойцами полка "Север-Ахмат" МО РФ на Марьинском направлении. Достигнутые результаты мотивируют ребят к дальнейшим успехам", - написал Кадыров. По словам главы региона, украинские бандформирования действуют на Марьинском направлении с особой осторожностью. Кадыров отметил, что "подобный боязливый подход" противника удручает бойцов, но пока им приходится выслеживать "вечно прячущихся украинских вояк и поэтапно их нейтрализовывать". "В любом случае такой подход себя тоже оправдывает. Поэтому я рекомендую нашим бойцам и впредь следовать этой тактике", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ
Бойцы "Ахмата" подбили украинский самолет на Марьинском направлении
Глава Чечни Кадыров: бойцы "Ахмата" подбили украинский самолет на Марьинском направлении