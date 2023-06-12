https://ria.ru/20230612/akhmat-1877638170.html

Бойцы "Ахмата" подбили украинский самолет на Марьинском направлении

Бойцы "Ахмата" подбили украинский самолет на Марьинском направлении - РИА Новости, 12.06.2023

Бойцы "Ахмата" подбили украинский самолет на Марьинском направлении

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в телеграм-канале о результатах полка "Север-Ахмат" на Марьинском направлении, которые мотивируют бойцов к дальнейшим... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T14:30

2023-06-12T14:30

2023-06-12T14:30

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/03/1799885144_0:0:3029:1703_1920x0_80_0_0_9399a1f07c30f2155d4bd9f1d7f58dbb.jpg

ГРОЗНЫЙ, 12 июнь - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в телеграм-канале о результатах полка "Север-Ахмат" на Марьинском направлении, которые мотивируют бойцов к дальнейшим успехам. "Подбитый вражеский вертолет, самолет, огромное количество уничтоженных огневых точек противника - это лишь малая часть работы, выполненной бойцами полка "Север-Ахмат" МО РФ на Марьинском направлении. Достигнутые результаты мотивируют ребят к дальнейшим успехам", - написал Кадыров. По словам главы региона, украинские бандформирования действуют на Марьинском направлении с особой осторожностью. Кадыров отметил, что "подобный боязливый подход" противника удручает бойцов, но пока им приходится выслеживать "вечно прячущихся украинских вояк и поэтапно их нейтрализовывать". "В любом случае такой подход себя тоже оправдывает. Поэтому я рекомендую нашим бойцам и впредь следовать этой тактике", - добавил он.

https://ria.ru/20230612/kontrakt-1877593034.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф