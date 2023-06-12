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Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
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11:08 12.06.2023
https://ria.ru/20230612/abkhaziya-1877609894.html
Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России
Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023
Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России
Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве, заявил глава республики Аслан Бжания в своём поздравлении с... РИА Новости, 12.06.2023
2023-06-12T11:08
2023-06-12T11:08
россия
абхазия
владимир путин
аслан бжания
день россии
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СУХУМ, 12 июн - РИА Новости. Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве, заявил глава республики Аслан Бжания в своём поздравлении с Днём России народу и президенту РФ Владимиру Путину. "Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве. Выражаю надежду на то, что они и впредь будут развиваться в наилучшем духе союзничества", - говорится в сообщении. В поздравлении отмечается, что славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма. "Россия явила миру множество величайших ученых, деятелей искусства, спортсменов, писателей и поэтов, первой освоила космос", - подчеркивается в телеграмме. Бжания пожелал Путина и всему народу России крепкого здоровья, мира, благополучия и преумножения достижений Отечества. "Сердечно поздравляю Вас с Днем России. Этот праздник объединяет всех россиян, которые живут в этой великой многонациональной стране, чтут ее богатую культуру и многовековые традиции, вносят посильный вклад в укрепление ее социального и экономического потенциала, в защиту и отстаивание ее интересов на мировой арене", - говорится в письме.
https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html
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россия, абхазия, владимир путин, аслан бжания, день россии
Россия, Абхазия, Владимир Путин, Аслан Бжания, День России
Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России

Бжания: Абхазию и Россию связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкАслан Бжания
Аслан Бжания - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Аслан Бжания. Архивное фото
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СУХУМ, 12 июн - РИА Новости. Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве, заявил глава республики Аслан Бжания в своём поздравлении с Днём России народу и президенту РФ Владимиру Путину.
"Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве. Выражаю надежду на то, что они и впредь будут развиваться в наилучшем духе союзничества", - говорится в сообщении.
В поздравлении отмечается, что славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма. "Россия явила миру множество величайших ученых, деятелей искусства, спортсменов, писателей и поэтов, первой освоила космос", - подчеркивается в телеграмме.
Бжания пожелал Путина и всему народу России крепкого здоровья, мира, благополучия и преумножения достижений Отечества.
"Сердечно поздравляю Вас с Днем России. Этот праздник объединяет всех россиян, которые живут в этой великой многонациональной стране, чтут ее богатую культуру и многовековые традиции, вносят посильный вклад в укрепление ее социального и экономического потенциала, в защиту и отстаивание ее интересов на мировой арене", - говорится в письме.
Праздничная инсталляция, установленная ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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Вчера, 08:00
 
РоссияАбхазияВладимир ПутинАслан БжанияДень России
 
 
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