https://ria.ru/20230612/abkhaziya-1877609894.html

Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России

Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России - РИА Новости, 12.06.2023

Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России

Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве, заявил глава республики Аслан Бжания в своём поздравлении с... РИА Новости, 12.06.2023

2023-06-12T11:08

2023-06-12T11:08

2023-06-12T11:08

россия

абхазия

владимир путин

аслан бжания

день россии

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СУХУМ, 12 июн - РИА Новости. Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве, заявил глава республики Аслан Бжания в своём поздравлении с Днём России народу и президенту РФ Владимиру Путину. "Абхазию с Россией связывают особые отношения, основанные на многовековой дружбе и добрососедстве. Выражаю надежду на то, что они и впредь будут развиваться в наилучшем духе союзничества", - говорится в сообщении. В поздравлении отмечается, что славные страницы российской истории дают каждому ее жителю много поводов для гордости и патриотизма. "Россия явила миру множество величайших ученых, деятелей искусства, спортсменов, писателей и поэтов, первой освоила космос", - подчеркивается в телеграмме. Бжания пожелал Путина и всему народу России крепкого здоровья, мира, благополучия и преумножения достижений Отечества. "Сердечно поздравляю Вас с Днем России. Этот праздник объединяет всех россиян, которые живут в этой великой многонациональной стране, чтут ее богатую культуру и многовековые традиции, вносят посильный вклад в укрепление ее социального и экономического потенциала, в защиту и отстаивание ее интересов на мировой арене", - говорится в письме.

https://ria.ru/20230612/rossiya-1877548854.html

россия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, абхазия, владимир путин, аслан бжания, день россии