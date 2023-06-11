https://ria.ru/20230611/zemletryasenie-1877541999.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 11.06.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T18:21
2023-06-11T18:21
2023-06-11T18:21
в мире
турция
адана (провинция)
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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в 17:57 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли. Очаг землетрясение залегал на глубине 7 км.
https://ria.ru/20230605/zemletryasenie-1876314743.html
турция
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, адана (провинция)
В мире, Турция, Адана (провинция)
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 4,2
АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Согласно сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в 17:57 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли.
Очаг землетрясение залегал на глубине 7 км.
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,4