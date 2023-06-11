https://ria.ru/20230611/zemletryasenie-1877541999.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 11.06.2023

В Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T18:21

2023-06-11T18:21

2023-06-11T18:21

в мире

турция

адана (провинция)

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АНКАРА, 11 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецкой провинции Адана, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, землетрясение зарегистрировано в 17:57 по местному времени (совпадает с мск) в районе Саимбейли. Очаг землетрясение залегал на глубине 7 км.

https://ria.ru/20230605/zemletryasenie-1876314743.html

турция

адана (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, адана (провинция)