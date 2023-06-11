https://ria.ru/20230611/zemletryasenie-1877503670.html

У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение

У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение - РИА Новости, 11.06.2023

У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T13:20

2023-06-11T13:20

2023-06-11T13:20

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хоккайдо

япония

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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 18.55 по местному времени (12.55 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 140 километров под водой близ побережья Уракавы. Толчки силой до 5 баллов ощущались в городах Титосэ, Ацума и Уракава. К настоящему времени информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.

https://ria.ru/20230525/zemletryasenie-1874165874.html

хоккайдо

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, хоккайдо, япония