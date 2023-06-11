https://ria.ru/20230611/zemletryasenie-1877503670.html
У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение
У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение - РИА Новости, 11.06.2023
У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T13:20
2023-06-11T13:20
2023-06-11T13:20
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хоккайдо
япония
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ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет. По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки были зафиксированы в 18.55 по местному времени (12.55 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 140 километров под водой близ побережья Уракавы. Толчки силой до 5 баллов ощущались в городах Титосэ, Ацума и Уракава. К настоящему времени информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.
https://ria.ru/20230525/zemletryasenie-1874165874.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хоккайдо, япония
У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение
У побережья японского Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 6,2
ТОКИО, 11 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у южного побережья японского острова Хоккайдо, угрозы цунами нет.
По данным Главного метеорологического агентства Японии
, толчки были зафиксированы в 18.55 по местному времени (12.55 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 140 километров под водой близ побережья Уракавы.
Толчки силой до 5 баллов ощущались в городах Титосэ, Ацума и Уракава.
К настоящему времени информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.
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