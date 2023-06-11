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Сотрудники водолазной службы МЧС обеспечили надежное водоснабжение ЗАЭС
Сотрудники водолазной службы МЧС обеспечили надежное водоснабжение ЗАЭС - РИА Новости, 11.06.2023
Сотрудники водолазной службы МЧС обеспечили надежное водоснабжение ЗАЭС
Сотрудники водолазной службы ГУ МЧС России по ДНР обеспечили надежное водоснабжение Запорожской АЭС, уплотнив затворы гидротехнических сооружений и очистив... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T20:14
2023-06-11T20:14
2023-06-11T20:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская аэс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Сотрудники водолазной службы ГУ МЧС России по ДНР обеспечили надежное водоснабжение Запорожской АЭС, уплотнив затворы гидротехнических сооружений и очистив оголовки колодцев технической воды на пруду-охладителе станции, говорится в сообщении пресс-служба МЧС РФ. "Сегодня сотрудники водолазной службы ГУ МЧС России по ДНР по просьбе руководства Запорожской АЭС провели работы по уплотнению шандоров, то есть затворов гидротехнических сооружений, и очистке оголовка колодцев технической воды на пруду-охладителе станции", - рассказали в ведомстве.Уточнятся, что это обеспечит надежный уровень водоснабжения атомной электростанции. Кроме того, снижение уровня воды в пруду-охладителе не прогнозируется. На данный момент пять блоков Запорожской АЭС находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метров.
https://ria.ru/20230607/stantsiya-1876834349.html
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донецкая народная республика, запорожская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская АЭС, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Разрушение Каховской ГЭС
Сотрудники водолазной службы МЧС обеспечили надежное водоснабжение ЗАЭС
В МЧС сообщили, что сотрудники водолазной службы обеспечили надежное водоснабжение ЗАЭС