https://ria.ru/20230611/zaderzhanie-1877530879.html

Полиция задержала экс первого министра Шотландии Николу Стерджен

Полиция задержала экс первого министра Шотландии Николу Стерджен - РИА Новости, 11.06.2023

Полиция задержала экс первого министра Шотландии Николу Стерджен

Полиция Шотландии задержала экс первого министра Шотландии Николу Стерджен из-за расследования по делу о финансировании Шотландской национальной партии (ШПН),... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T16:45

2023-06-11T16:45

2023-06-11T20:13

в мире

шотландия

никола стерджен

хамза юсуф

шотландская национальная партия

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Полиция Шотландии задержала экс первого министра Шотландии Николу Стерджен из-за расследования по делу о финансировании Шотландской национальной партии (ШПН), сообщил телеканал Sky News."Сегодня, в воскресенье, 11 июня 2023 года, 52-летняя женщина была задержана в качестве подозреваемой в связи с продолжающимся расследованием финансирования <...> Шотландской национальной партии", — говорится в сообщении полиции на официальном сайте.В ведомстве отметили, что подозреваемая находится под стражей, ее допрашивают детективы.По данным телеканала, задержанная — Никола Стерджен.В апреле газета The Times сообщала, что некоторые члены Шотландской национальной партии считают "неизбежным" задержание бывшего первого министра при расследовании по делу о финансировании партии.Ранее полиция по этому же делу задержала Питера Мюррелла, мужа Стерджен, он занимал должность исполнительного директора ШНП. Мюррелла также обвиняют в том, что беспроцентный заем в размере более 100 тысяч фунтов, который он предоставил партии для помощи с "денежным потоком", не был задекларирован. Позднее полиция отпустила его.Также в апреле телеканал Sky News сообщал о задержании казначея ШНП Колина Битти по делу о финансировании партии.Газета The Telegraph ранее сообщала, что полиция Шотландии конфисковала дом на колесах стоимостью около 110 тысяч фунтов стерлингов у свекрови бывшего первого министра Шотландии.Никола Стерджен 15 февраля объявила об уходе в отставку после восьми лет в должности первого министра Шотландии. По итогам голосования новым лидером Шотландской национальной партии стал министр здравоохранения Хамза Юсуф.

https://ria.ru/20230215/sterdzhen-1852165999.html

https://ria.ru/20230501/britaniya-1868984649.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, шотландия, никола стерджен, хамза юсуф, шотландская национальная партия