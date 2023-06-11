https://ria.ru/20230611/yaponiya-1877476264.html

Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР при угрозе падения

Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР при угрозе падения - РИА Новости, 11.06.2023

Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР при угрозе падения

Министерство обороны Японии продлило на неопределенный срок приказ об уничтожении северокорейской ракеты или ее обломков в случае угрозы падения на территории... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T09:34

2023-06-11T09:34

2023-06-11T09:34

в мире

япония

желтое море

филиппины

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ТОКИО, 11 июн - РИА Новости. Министерство обороны Японии продлило на неопределенный срок приказ об уничтожении северокорейской ракеты или ее обломков в случае угрозы падения на территории страны. "Касаемо приказа по введению мер по уничтожению баллистических ракет, отданного 29 мая 2023 года, мы временно продлим его и после 11 июня 2023 года", - говорится в сообщении японского министерства обороны. Ранее КНДР уведомила Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находились за пределами исключительной экономической зоны Японии - два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, не исключалось, что, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником могла пролететь над районом около японского архипелага Сакисима, в связи с чем министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны. КНДР 31 мая в 6.27 (0.27 мск) попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) с новым двигателем, но на этапе запуска двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. В ответ на попытку запуска военного спутника IMO впервые приняла резолюцию, где осудила действия КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства и призвала соблюдать надлежащие правила, включая предоставление предварительного уведомления перед любыми ракетными испытаниями. В свою очередь, ЦТАК 4 июня выпустило комментарий с осуждением принятой IMO резолюции. Также отмечалось, что КНДР воспринимает документ как декларацию от лица IMO об отсутствии необходимости в дальнейшем предупреждать организацию о запуске ракет и было заявлено, что КНДР может перестать уведомлять о них.

https://ria.ru/20230531/raketa-1875224269.html

https://ria.ru/20230529/kndr-1874734021.html

япония

желтое море

филиппины

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, желтое море, филиппины