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Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР при угрозе падения - РИА Новости, 11.06.2023
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09:34 11.06.2023
https://ria.ru/20230611/yaponiya-1877476264.html
Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР при угрозе падения
Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР при угрозе падения - РИА Новости, 11.06.2023
Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР при угрозе падения
Министерство обороны Японии продлило на неопределенный срок приказ об уничтожении северокорейской ракеты или ее обломков в случае угрозы падения на территории... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T09:34
2023-06-11T09:34
в мире
япония
желтое море
филиппины
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ТОКИО, 11 июн - РИА Новости. Министерство обороны Японии продлило на неопределенный срок приказ об уничтожении северокорейской ракеты или ее обломков в случае угрозы падения на территории страны. "Касаемо приказа по введению мер по уничтожению баллистических ракет, отданного 29 мая 2023 года, мы временно продлим его и после 11 июня 2023 года", - говорится в сообщении японского министерства обороны. Ранее КНДР уведомила Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находились за пределами исключительной экономической зоны Японии - два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, не исключалось, что, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником могла пролететь над районом около японского архипелага Сакисима, в связи с чем министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны. КНДР 31 мая в 6.27 (0.27 мск) попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) с новым двигателем, но на этапе запуска двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море. Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск. В ответ на попытку запуска военного спутника IMO впервые приняла резолюцию, где осудила действия КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства и призвала соблюдать надлежащие правила, включая предоставление предварительного уведомления перед любыми ракетными испытаниями. В свою очередь, ЦТАК 4 июня выпустило комментарий с осуждением принятой IMO резолюции. Также отмечалось, что КНДР воспринимает документ как декларацию от лица IMO об отсутствии необходимости в дальнейшем предупреждать организацию о запуске ракет и было заявлено, что КНДР может перестать уведомлять о них.
https://ria.ru/20230531/raketa-1875224269.html
https://ria.ru/20230529/kndr-1874734021.html
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в мире, япония, желтое море, филиппины
В мире, Япония, Желтое море, Филиппины
Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР при угрозе падения

Япония продлила приказ об уничтожении ракеты КНДР при угрозе падения на ее территорию

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 11 июн - РИА Новости. Министерство обороны Японии продлило на неопределенный срок приказ об уничтожении северокорейской ракеты или ее обломков в случае угрозы падения на территории страны.
"Касаемо приказа по введению мер по уничтожению баллистических ракет, отданного 29 мая 2023 года, мы временно продлим его и после 11 июня 2023 года", - говорится в сообщении японского министерства обороны.
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Япония, США и Южная Корея провели переговоры в связи с пуском КНДР ракеты
31 мая, 07:13
Ранее КНДР уведомила Международную морскую организацию (IMO) о своем намерении запустить спутник в период с 31 мая по 11 июня этого года. Предполагаемые места падения ступеней ракеты находились за пределами исключительной экономической зоны Японии - два в Желтом море к юго-западу от КНДР и один у Филиппин в восточной части Тихого океана. Однако, не исключалось, что, как и при запуске спутника в феврале 2016 и в декабре 2012 года, ракета со спутником могла пролететь над районом около японского архипелага Сакисима, в связи с чем министр обороны Японии Ясукадзу Хамада дал приказ силам самообороны сбивать ракету Северной Кореи, если она будет нести угрозу территории страны.
КНДР 31 мая в 6.27 (0.27 мск) попыталась запустить на орбиту военный разведывательный спутник "Маллигён-1" ("Телескоп -1") на ракета-носителе типа "Чхоллима-1" (мифический крылатый корейский конь, "способный преодолевать тысячу ли в день" - ред.) с новым двигателем, но на этапе запуска двигателя второй ступени возникла проблема, в результате чего ракета упала в Желтое море.
Государственное управление КНДР по освоению космоса назвало причинами ненадежность и нестабильность новой системы двигателя ракеты и характеристик использованного топлива и пообещало в ближайшем будущем найти конкретные причины, исправить недочеты и повторить запуск.
В ответ на попытку запуска военного спутника IMO впервые приняла резолюцию, где осудила действия КНДР как серьезную угрозу безопасности международного судоходства и призвала соблюдать надлежащие правила, включая предоставление предварительного уведомления перед любыми ракетными испытаниями.
В свою очередь, ЦТАК 4 июня выпустило комментарий с осуждением принятой IMO резолюции. Также отмечалось, что КНДР воспринимает документ как декларацию от лица IMO об отсутствии необходимости в дальнейшем предупреждать организацию о запуске ракет и было заявлено, что КНДР может перестать уведомлять о них.
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Япония вместе с США и Южной Кореей призовут КНДР не запускать спутник
29 мая, 06:48
 
В миреЯпонияЖелтое мореФилиппины
 
 
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