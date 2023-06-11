https://ria.ru/20230611/yaponiya-1877463874.html

Правящая в Японии партия допустила роспуск парламента при вотуме недоверия

Правящая в Японии партия допустила роспуск парламента при вотуме недоверия - РИА Новости, 11.06.2023

Правящая в Японии партия допустила роспуск парламента при вотуме недоверия

Заместитель генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии Синдзи Иноуэ в эфире телеканала NHK допустил оправданность роспуска... РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T07:10

2023-06-11T07:10

2023-06-11T07:29

япония

индонезия

фумио кисида

нарухито

в мире

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ТОКИО, 11 июн - РИА Новости. Заместитель генерального секретаря правящей в Японии Либерально-демократической партии Синдзи Иноуэ в эфире телеканала NHK допустил оправданность роспуска нижней палаты парламента страны в случае, если оппозиция внесет на рассмотрение предложение о вотуме недоверия правительству. "Хотя премьер-министр Фумио Кисида обладает исключительным правом на роспуск (парламента - ред.), в том случае, если оппозиционная партия поднимет вопрос о вотуме недоверия, это может стать существенной причиной для проверки уровня доверия людей", - подчеркнул политик. Руководство оппозиционной Конституционно-демократической партии неоднократно заявляло, что не исключает внесения предложения о вотуме недоверия правительству Японии под руководством премьера Фумио Кисиды, так как выступает против законопроекта по формированию специального фонда для обеспечения финансовых ресурсов на оборонные нужды. В то же время ряд членов внутри Конституционно-демократической партии опасаются, что на фоне укрепления рейтинга правительства после прошедшего в мае саммита лидеров стран "большой семерки" оппозиция еще не готова идти на досрочные выборы, если Кисида объявит о роспуске нижней палаты парламента. На фоне этого в японских СМИ продолжают ходить слухи о том, если предложение о вотуме недоверия все же будет выдвинуто, то премьер Японии может принять решение о проведении досрочных выборов уже на следующей неделе перед тем, как император Нарухито отправится с официальным визитом в Индонезию 23 июня. Решение о роспуске нижней палаты парламента лежит на главе правительства Японии - премьер-министре, однако акт роспуска совершается императором. Срок полномочий действующих депутатов нижней палаты парламента Японии истекает в октябре 2025 года. Последние опросы общественного мнения, проведенные японскими СМИ, свидетельствуют о повышении уровня поддержки действующего кабинета министров до почти 47%.

https://ria.ru/20230608/yaponiya-1876846070.html

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япония, индонезия, фумио кисида, нарухито, в мире