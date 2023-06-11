https://ria.ru/20230611/yakutiya-1877491245.html

"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии

"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии - РИА Новости, 11.06.2023

"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии

"Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T11:25

2023-06-11T11:25

2023-06-11T11:31

политика

айсен николаев

единая россия

россия

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР.Отмечается, что кандидатуру поддержали на региональных партийных конференциях.Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.

https://ria.ru/20230610/kprf-1877405594.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, айсен николаев, единая россия, россия