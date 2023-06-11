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"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии - РИА Новости, 11.06.2023
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11:25 11.06.2023 (обновлено: 11:31 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/yakutiya-1877491245.html
"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии
"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии - РИА Новости, 11.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии
"Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:25
2023-06-11T11:31
политика
айсен николаев
единая россия
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР.Отмечается, что кандидатуру поддержали на региональных партийных конференциях.Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
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политика, айсен николаев, единая россия, россия
Политика, Айсен Николаев, Единая Россия, Россия
"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии

"Единая Россия" выдвинула главу Якутии Николаева кандидатом на выборах губернатора региона

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР.
Отмечается, что кандидатуру поддержали на региональных партийных конференциях.
Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Приморья
10 июня, 16:31
 
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