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"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии
"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии - РИА Новости, 11.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии
"Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T11:25
2023-06-11T11:25
2023-06-11T11:31
политика
айсен николаев
единая россия
россия
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева кандидатом от партии на выборах главы региона, сообщили в пресс-службе ЕР.Отмечается, что кандидатуру поддержали на региональных партийных конференциях.Выборы в России в этом году пройдут в единый день голосования 10 сентября.
https://ria.ru/20230610/kprf-1877405594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, айсен николаев, единая россия, россия
Политика, Айсен Николаев, Единая Россия, Россия
"Единая Россия" выдвинула Николаева кандидатом на выборах главы Якутии
"Единая Россия" выдвинула главу Якутии Николаева кандидатом на выборах губернатора региона