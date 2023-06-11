https://ria.ru/20230611/voda-1877553666.html

Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки

Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки - РИА Новости, 11.06.2023

Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки

Вода полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2023

2023-06-11T19:48

2023-06-11T19:48

2023-06-11T20:59

новая каховка

россия

киев

владимир леонтьев (новая каховка)

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вода полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале."На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены", — говорится в публикации.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новая каховка, россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс