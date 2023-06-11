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Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки
Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки - РИА Новости, 11.06.2023
Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки
Вода полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:48
2023-06-11T19:48
2023-06-11T20:59
новая каховка
россия
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вода полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале."На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены", — говорится в публикации.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Новая Каховка, Россия, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки
С улиц Новой Каховки вода полностью ушла, объекты туризма в прибрежной зоне пока затоплены