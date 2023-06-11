Рейтинг@Mail.ru
Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки - РИА Новости, 11.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 11.06.2023 (обновлено: 20:59 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/voda-1877553666.html
Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки
Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки - РИА Новости, 11.06.2023
Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки
Вода полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале. РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T19:48
2023-06-11T20:59
новая каховка
россия
киев
владимир леонтьев (новая каховка)
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877564535_99:0:1125:577_1920x0_80_0_0_9a9aafe76b98059c92dde6daf2bb9e43.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вода полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале."На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены", — говорится в публикации.В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
новая каховка
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877564535_215:0:984:577_1920x0_80_0_0_eebfdb4bfe2aad667f19ddf6f336ac02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новая каховка, россия, киев, владимир леонтьев (новая каховка), владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), разрушение каховской гэс
Новая Каховка, Россия, Киев, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Разрушение Каховской ГЭС
Вода полностью ушла с улиц Новой Каховки

С улиц Новой Каховки вода полностью ушла, объекты туризма в прибрежной зоне пока затоплены

© Фото : Администрация Новокаховского городского округаСитуация в Новой Каховке. 11 июня 2023
Ситуация в Новой Каховке. 11 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Вода полностью ушла из Новой Каховки, затопленной после разрушения местной ГЭС, сообщила администрация Новокаховского городского округа в Telegram-канале.
"На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены", — говорится в публикации.
В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. Вскоре начался нерегулируемый сброс воды, сама дамба не пострадала. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий, из зоны бедствия вывезли уже более шести тысяч человек.
Президент Владимир Путин отметил, что случившееся привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
 
Новая КаховкаРоссияКиевВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Владимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Разрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала